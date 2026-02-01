PSG : Discussions avec un champion du monde, son transfert est relancé ?

Pierrick Levallet

Peu actif sur le mercato cet hiver, le PSG semble déjà tourné vers l’été prochain. Le club de la capitale préparerait son recrutement pour la prochaine fenêtre des transferts. Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs entamé des discussions avec un champion du monde, qui serait également suivi par d’autres cadors européens.

Le PSG n’a pas été spécialement actif sur le mercato cet hiver. Hormis Dro Fernandez, le club de la capitale n’a accueilli aucun renfort. Les dirigeants parisiens semblent déjà tournés vers la prochaine fenêtre des transferts estivale. Les Rouge-et-Bleu prépareraient leur recrutement et auraient activé quelques pistes. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient notamment entamé des démarches avec un champion du monde.

«Ils ont pris contact avec le PSG» : Ce dossier qui devrait animer la fin du mercato ! https://t.co/Rz9JcoHVXH — le10sport (@le10sport) February 1, 2026

Le PSG s'attaque à un champion du monde sur le mercato D’après les informations de SPORT, le PSG n’aurait en effet pas perdu de vue Julian Alvarez. Les champions d’Europe 2025 auraient discuté avec des intermédiaires pour un éventuel transfert de l’international argentin. Le média espagnol précise toutefois que d’autres cadors européens convoiteraient également l’attaquant de 26 ans. En Premier League, le joueur de l’Atlético de Madrid plairait à Arsenal et Chelsea. En Espagne, le FC Barcelone garderait un œil attentif sur le compatriote de Lionel Messi.