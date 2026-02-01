Vitinha au Real Madrid : La stratégie envisagée pour l’arracher au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Vitinha est aujourd’hui un joueur du PSG. Il y a près d’un an maintenant, le Portugais prolongeait même son contrat jusqu’en 2029. Restera-t-il pour autant à Paris jusqu’à cette date ? Le milieu de terrain a expliqué se sentir bien dans la capitale français, mais voilà que le Real Madrid lui fait les yeux doux. Recruter Vitinha sera toutefois complexe, mais la Casa Blanca semble avoir une stratégie.

Après avoir mis la main sur Kylian Mbappé, le Real Madrid regarderait encore du côté du PSG pour tenter se renforcer. En effet, depuis quelques semaines maintenant, un nom est annoncé comme la grande priorité de la Casa Blanca : Vitinha. Considéré par beaucoup comme le meilleur à son poste aujourd’hui, le milieu de terrain du PSG aurait donc tapé dans l’oeil du Real Madrid. Mais si les Espagnols veulent s’offrir Vitinha, il va donc falloir aller négocier avec le club de la capitale et connaissant la relation entre les deux clubs, ça s’annonce très compliqué.

Le Real Madrid a un plan ? Comment surpasser ces tensions avec le PSG ? Telle est donc la question à laquelle le Real Madrid doit trouver une réponse pour envisager une recrutement de Vitinha dans les mois à venir. AS a peut-être révélé ce dimanche l’une des pistes étudiées par la Casa Blanca pour aboutir à ses fins. Ainsi, alors que le Real Madrid rêverait de s’offrir Vitinha, l’idée serait que se soit le Portugais et son entourage qui fassent le premier pas pour ce transfert.