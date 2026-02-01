Vitinha au Real Madrid : La stratégie envisagée pour l’arracher au PSG !

A 25 ans, Vitinha est aujourd’hui un joueur du PSG. Il y a près d’un an maintenant, le Portugais prolongeait même son contrat jusqu’en 2029. Restera-t-il pour autant à Paris jusqu’à cette date ? Le milieu de terrain a expliqué se sentir bien dans la capitale français, mais voilà que le Real Madrid lui fait les yeux doux. Recruter Vitinha sera toutefois complexe, mais la Casa Blanca semble avoir une stratégie.
Après avoir mis la main sur Kylian Mbappé, le Real Madrid regarderait encore du côté du PSG pour tenter se renforcer. En effet, depuis quelques semaines maintenant, un nom est annoncé comme la grande priorité de la Casa Blanca : Vitinha. Considéré par beaucoup comme le meilleur à son poste aujourd’hui, le milieu de terrain du PSG aurait donc tapé dans l’oeil du Real Madrid. Mais si les Espagnols veulent s’offrir Vitinha, il va donc falloir aller négocier avec le club de la capitale et connaissant la relation entre les deux clubs, ça s’annonce très compliqué.
Le Real Madrid a un plan ?
Comment surpasser ces tensions avec le PSG ? Telle est donc la question à laquelle le Real Madrid doit trouver une réponse pour envisager une recrutement de Vitinha dans les mois à venir. AS a peut-être révélé ce dimanche l’une des pistes étudiées par la Casa Blanca pour aboutir à ses fins. Ainsi, alors que le Real Madrid rêverait de s’offrir Vitinha, l’idée serait que se soit le Portugais et son entourage qui fassent le premier pas pour ce transfert.
Vitinha rêve de la Liga !
Tout reposerait donc sur Vitinha et le Real Madrid pourrait avoir des raisons d’y croire. Pourquoi ? Le joueur du PSG n’avait récemment pas caché son envie d’évoluer un jour en Espagne. « La Liga est fantastique et correspond mieux à mon style de jeu. J'aimerais y jouer un jour. Mais il est difficile de se fixer des objectifs. Il faut y aller étape par étape », avait ainsi assuré le Portugais, tout en expliquant qu’un départ du PSG n'était pas actuellement dans ses plans. « Pour le moment, je suis heureux ici et je ne veux pas partir. J'adore le projet, le club, les gens et l’entraîneur. (…) Ma destination de rêve est-elle Paris actuellement ? Oui, sans aucun doute. Je me sens très bien en ville et au club. Ma famille adore vivre à Paris. Je parle la langue et je me sens comme chez moi. J'espère que ça restera ainsi ».