«Ils n'arrivent pas à jouer» : L'inquiétude grandit au PSG

Bien parti dans sa campagne de Ligue des champions, le PSG a fini par sortir du top 8 après son match nul face à Newcastle mercredi. Le club de la capitale disputera donc les barrages face à l'AS Monaco en février mais c'est surtout l'impression laissée qui suscite une certaine inquiétude. Les champions d'Europe devront afficher un autre visage pour la suite de la compétition comme ils l'avaient fait l'an dernier à la même période.

Moins impressionnants que l'année dernière, les Parisiens ont réalisé un début de saison moins convaincant. Le PSG a souffert de nombreuses absences en raison des blessures et le niveau de jeu fait couler beaucoup d'encre. Le club de la capitale a encore déçu face à Newcastle et c'est Christophe Dugarry qui a tenu à tirer la sonnette d'alarme.

Le PSG en difficulté, grosse inquiétude ? En perdant sa place dans le top 8 de la phase régulière de la Ligue des champions, le PSG disputera les barrages et ne réalise pas une bonne opération. Surtout, c'est un match de plus qui s'ajoute aux prestations peu convaincantes de la part des hommes de Luis Enrique ces derniers mois. « Si j’ai des doutes ? Je suis inquiet. Je ne te cache pas que je suis inquiet. Alors ce n’est pas parce que je suis inquiet aujourd’hui qu’ils ne sont pas capables de revenir. Ils l’ont démontré. Mais il y a quand même trop de matchs qui se ressemblent. Il y a trop d’imperfections qui s’enchaînent, c’est toujours les mêmes. Ils n’arrivent pas à jouer, je n’ai pas vu un match plein de 90 minutes, de la part du Paris Saint-Germain. C’est quand même le champion d’Europe, ils doivent avoir un effectif, même si t’as quelques absents comme c’était le cas, où quelques joueurs moins bien préparés, la Coupe du Monde des Clubs, etc, de faire un match plein pendant 90 minutes » s'insurge Christophe Dugarry dans Rothen s'enflamme sur RMC.