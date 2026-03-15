«Je ne fais pas partie de ses amis intimes» : La révélation de Deschamps sur Zidane !

Alexis Brunet

Dans quelques mois, Didier Deschamps laissera sa place à la tête de l’équipe de France. Le sélectionneur a dit qu’il arrêterait après la Coupe du monde 2026 et Zinédine Zidane serait le mieux placé pour le remplacer. Les deux hommes qui ont évolué ensemble chez les Bleus ne sont pas les meilleurs amis du monde, loin de là.

L’ère Didier Deschamps touche bientôt à sa fin en équipe de France. Après la Coupe du monde 2026, DD laissera sa place de sélectionneur à un autre homme, après 14 ans à la tête des Bleus. Pour le moment rien n’est encore officiel mais le nom qui revient sur toutes les lèvres pour succéder à l’ancien coach de l’OM est Zinédine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021.

Zinedine Zidane a un regret avec l'OM : «Ça me manque» https://t.co/Sqmf4S73d8 — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Je ne fais pas partie de ses amis intimes » Les destins de Zinédine Zidane et Didier Deschamps pourraient donc se croiser de nouveau dans quelques mois. Pourtant autrefois coéquipiers en équipe de France, les deux hommes sont toutefois loin d’être les meilleurs amis du monde, comme l’avait révélé DD dans un entretien au Figaro en mars 2025. « On a passé beaucoup d’années ensemble, il y a toujours beaucoup de respect entre nous. D’ailleurs, la dernière fois que l’on s’est vus, on a bien échangé et discuté. Même si on est, depuis un moment en étant entraîneur, sur la même demande, il y a toujours des deux côtés une forme de reconnaissance dans les succès de chacun. Je ne fais pas partie de ses amis intimes, on a chacun notre vie, mais quoi qu’il arrive, il y aura toujours du respect entre nous. »