Warren Zaïre-Emery : Didier Deschamps va lui offrir une chance inespérée ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'occasion de la Coupe du monde, l'équipe de France devrait démarrer dans un schéma très offensif avec trois attaquants et un numéro 10. Un choix qui n'est pas habituel pour Didier Deschamps. Mais pour Kevin Diaz, le sélectionneur des Bleus finira par changer en cours de compétition et cela pourrait être à l'avantage de Warren Zaïre-Emery.

Pour la première fois depuis très longtemps, Didier Deschamps va aligner un système très offensif pour débuter la Coupe du monde en alignant trois attaquants, qui devraient être Désiré Doué, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, soutenus par un numéro 10, probablement Michael Olise. Cependant, pour Kevin Diaz, ce plan de jeu ne tiendra pas très longtemps et Didier Deschamps reviendra à un 4-3-3 qui assure plus d'équilibre. Ce qui pourrait permettre à Warren Zaïre-Emery d'avoir une chance.

Deschamps va changer de système ? « Plus l'équipe de France va avancer, plus je pense que Didier Deschamps fera le choix de repasser dans un 4-3-3. Je pense qu'on finira par jouer avec un 3ème milieu de terrain qui peut être Désiré Doué, en tant que milieu de terrain offensif en tant que numéro 8 ou même un Zaïre-Emery que j'ai trouvé monstrueux ces derniers mois avec le Paris Saint-Germain, qui peut avoir une chance petit à petit de grappiller du temps de jeu », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant d'en rajouter une couche.