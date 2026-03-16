Zidane se livre sur sa vie de couple, «l'important, c'est le geste»

Alexis Brunet

Zinédine Zidane fait assurément partie des footballeurs les plus connus de l’histoire, mais l’ancien milieu offensif reste très discret sur sa vie privée et notamment la femme qui partage sa vie. Le champion du monde 1998 est en couple depuis plus de 30 ans avec Véronique et il s’était d’ailleurs livré quelque peu sur cette belle relation il y a peu.

Dans sa carrière, Zinédine Zidane a connu plusieurs clubs et plusieurs pays. Le Français a donc souvent dû déménager et à chaque fois il était accompagné de celle qui partage sa vie depuis plus de 30 ans, Véronique. Le couple a d’ailleurs eu quatre enfants ensemble : Enzo, Luca, Théo et Elyaz. Une belle et grande famille qui a sans doute eu son importance dans la réussiste du champion du monde 1998.

Zinedine Zidane réalise son «rêve de gosse» : «Ma femme m’a pris pour un fou» https://t.co/7wNBKVRVqz — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Je lui dois énormément » Dans un entretien accordé à Madame Figaro en 2024, Zinédine Zidane était revenu justement sur l’importance de sa femme Véronique dans sa vie. Malgré les années qui sont passées, l’ancien coach du Real Madrid continue d’entretenir la flamme avec des petits gestes simples. « Ça fait plus de trente ans que nous sommes ensemble. Je lui dois énormément. J’ai toujours pu compter sur elle. J’aime bien écrire des petits mots à mon épouse. Ça devient presque original aujourd’hui parce qu’avec le téléphone, on n’a plus tendance à écrire. Pourtant, un mot écrit à la main, ça fait toujours effet et plaisir. Je l’avoue, mon écriture n’est pas la plus belle, ni la plus fantastique, mais ce n’est pas grave. L’important, c’est le geste et ce que vous mettez dedans. »