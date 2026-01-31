Nouveau projet sur Canal+ : Ousmane Dembélé avec un pilote de Formule 1, «j'adorerais»

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé a acquis une toute nouvelle notoriété depuis quelques temps. Sacré Ballon d’Or en septembre dernier, le joueur du PSG est entré dans une nouvelle dimension sur le plan médiatique. L’attaquant de 28 ans pourrait d’ailleurs se retrouver au coeur d’un nouveau projet sur Canal+ avec un pilote de F1.

Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension il y a quelques mois maintenant. Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, l’attaquant de 28 ans a été sacré Ballon d’Or 2025 en septembre dernier et a même obtenu le trophée FIFA The Best quelques semaines plus tard. Depuis, l’international français attire beaucoup plus l’attention des médias. Le numéro 10 du PSG pourrait d’ailleurs se retrouver au coeur d’un projet... sur Canal+ !

«Regarde-nous…», le souvenir ému de Mbappé avec Dembélé en équipe de France ! https://t.co/ndyqG7jq57 — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

«Je trouve ça dingue» Avec sa nouvelle émission La Grande Classe, Mouloud Achour a déjà tourné avec une personnalité française : Pierre Niney. Et le journaliste n’a pas caché qu’il aimerait avoir un épisode avec Ousmane Dembélé. « À Évreux, avec Ousmane Dembélé et Esteban Ocon, j'adorerais. Voir le Ballon d'Or et l'un des 20 pilotes de F1 venir de la même ville, je trouve ça dingue. Puis ramener Victor Wembanyama au lycée, avec des jeunes qui n'ont finalement que quelques années de moins que lui (il a 22 ans), ce serait passionnant parce qu'il a encore les mêmes codes qu'eux » a-t-il confié dans un entretien accordé à L’Equipe.