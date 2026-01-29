Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, Ousmane Dembélé est un joueur du PSG. Cela sera-t-il encore le cas longtemps ? Si le Français est sous contrat jusqu’en 2028, les discussions pour une prolongation sont loin d’aboutir à quelque chose de concret. Il faut dire que les discussions autour de son futur salaire sont au coeur des tensions. De quoi amener Dembélé à réfléchir à l'idée de toucher encore plus ailleurs ?

La saison dernière, Ousmane Dembélé a porté le PSG jusqu’aux sommets avec bien évidemment cette victoire en Ligue des Champions. Des succès collectifs qui se sont ensuite transformés en distinctions personnelles. C’est ainsi que le Français s’est vu décerner le Ballon d’Or. Désormais, Dembélé a un tout nouveau statut à assumer. Et à faire respecter ? Le numéro 10 du PSG entend tirer le maximum de cela avec à la clé un salaire imposant. Mais cela sera-t-il avec le club de la capitale ? A Paris, Nasser Al-Khelaïfi a déjà été clair en rappelant l’existence d’un salary cap.

Un gros salaire pour Dembélé, mais où ? Le PSG fera-t-il une exception en accordant un salaire démentiel à Ousmane Dembélé ? Le Français pourrait être tenté d’aller voir ailleurs et voilà que l’Arabie Saoudite lui ferait notamment les yeux doux. En rejoignant le championnat local, Dembélé pourrait alors toucher le pactole. Il va donc falloir se poser les bonnes questions comme a pu l’expliquer Nabil Djellit à l’occasion de L’Equipe de Greg.