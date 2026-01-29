Pour le moment, Ousmane Dembélé est un joueur du PSG. Cela sera-t-il encore le cas longtemps ? Si le Français est sous contrat jusqu’en 2028, les discussions pour une prolongation sont loin d’aboutir à quelque chose de concret. Il faut dire que les discussions autour de son futur salaire sont au coeur des tensions. De quoi amener Dembélé à réfléchir à l'idée de toucher encore plus ailleurs ?
La saison dernière, Ousmane Dembélé a porté le PSG jusqu’aux sommets avec bien évidemment cette victoire en Ligue des Champions. Des succès collectifs qui se sont ensuite transformés en distinctions personnelles. C’est ainsi que le Français s’est vu décerner le Ballon d’Or. Désormais, Dembélé a un tout nouveau statut à assumer. Et à faire respecter ? Le numéro 10 du PSG entend tirer le maximum de cela avec à la clé un salaire imposant. Mais cela sera-t-il avec le club de la capitale ? A Paris, Nasser Al-Khelaïfi a déjà été clair en rappelant l’existence d’un salary cap.
Un gros salaire pour Dembélé, mais où ?
Le PSG fera-t-il une exception en accordant un salaire démentiel à Ousmane Dembélé ? Le Français pourrait être tenté d’aller voir ailleurs et voilà que l’Arabie Saoudite lui ferait notamment les yeux doux. En rejoignant le championnat local, Dembélé pourrait alors toucher le pactole. Il va donc falloir se poser les bonnes questions comme a pu l’expliquer Nabil Djellit à l’occasion de L’Equipe de Greg.
« Il faut sonder l’âme du joueur. Qu’est-ce qu’il veut ? »
« Le contrairement aurait été étonnant que les Saoudiens sentent une fenêtre de tir et qu'ils ne tentent pas le coup. Lui c’est tout à son avantage. Ça met la pression au PSG. Il faut sonder l’âme du joueur. Qu’est-ce qu’il veut ? Je fais toujours attention à l’historique des joueurs et leur manière de partir des clubs. Je sais qu'il est quand même parti d'une manière qui n'a pas plu au FC Barcelone. Il est parti d’une manière qui n’a pas été la plus chevaleresque. Laisser une trace dans l'histoire du football c’est aussi un comportement même dans les négociations. Est-ce que lui c’est un prédateur comme Mbappé il va se dire qu’il doit prendre un 2ème ou 3ème Ballon d’Or il vaut mieux rester au PSG. Ou il se dit j’ai fait la saison de ma vie et là c’est pas l’Euromillions que je vais gagner c’est plusieurs fois l’Euromilions », a expliqué le journaliste concernant Dembélé qui pourrait alors percevoir une fortune comme jamais en signant en Arabie saoudite.