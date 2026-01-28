Une star du PSG en Arabie Saoudite : L'offre impossible à refuser attendue !

Axel Cornic

Après le départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat, le Paris Saint-Germain semblait devoir revoir à la baisse ses projets pour l’avenir. Pourtant, c’est justement sans la star française que le club parisien a réalisé son rêve de remporter une Ligue des Champions avec des nouveaux joueurs qui se sont révélés, mais qui pourraient bientôt claquer la porte comme leur ancien coéquipier.

Très peu de gens auraient parié sur le PSG la saison dernière. Pourtant, sous la houlette de Luis Enrique, les Parisiens ont crevé l’écran et ont remporté quasiment tous les titres possibles, avec notamment la première Ligue des Champions de l’histoire du club. Et cela, notamment grâce à l’explosion de certains joueurs comme Ousmane Dembélé, devenu l’un des footballeurs les plus importants de la planète.

Déjà la fin entre Dembélé et le PSG ? Le problème, c’est que l’avenir du Ballon d’Or 2025 à Paris, est loin d’être assuré. Sa prolongation de contrat semble en effet prendre plus de temps que prévu et les dernières déclarations du PSG ne poussent pas vraiment à l’optimisme. « On a un salary cap, comme tout le monde le sait. L'équipe et le club sont les plus importants » a expliqué le président Nasser Al-Khelaïfi, au micro de Canal +. « Ousmane est une légende du club. J'adore Ousmane comme joueur et comme personne. Les gens ne le connaissent sans doute pas mais c'est une magnifique personne ». BREAKING: The Saudi Pro League is laying the groundwork for an ambitious summer move for Ballon d’Or winner Ousmane Dembele, Sky Sports News understands 🚨 pic.twitter.com/RyGtZbbUhe — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 27, 2026