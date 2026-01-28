PSG : Salaire à la Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé a tranché !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé négocierait une prolongation avec sa direction. Sacré Ballon d'Or 2025, le numéro 10 de Luis Enrique aimerait toucher un salaire à la hauteur de son nouveau statut. Malgré tout, Ousmane Dembélé ne réclamerait pas un bail à la Kylian Mbappé.

Lors de l'été 2023, Ousmane Dembélé a signé au PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire à 50M€ de l'ancien attaquant du FC Barcelone. Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, Ousmane Dembélé a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Pour ne pas voir son numéro 10 prendre le large dans un avenir proche, la direction du PSG aurait lancé les hostilités pour le prolonger.

Mercato - PSG : Dembélé veut un salaire de Ballon d'Or Selon les informations de RMC Sport, le PSG aurait lancé les pourparlers avec le clan Ousmane Dembélé, et ce, pour boucler un renouvellement de contrat. D'ailleurs, les hautes sphères parisiennes seraient déjà passées à l'offensive. En effet, Ousmane Dembélé aurait reçu une première offre orale. Mais quelles sont les positions des deux parties ?