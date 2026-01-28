Transfert au PSG : Le montage qui fait perdre une fortune à l'Etat français !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais, le PSG a mis en place une salary cap, ne voulant plus faire de folie pour payer une star. Il n'empêche que le club de la capitale possède encore et toujours une énorme masse salariale, ce qui permet à l'Etat français de faire rentrer de l'argent dans les caisses grâce aux charges. Mais voilà que le PSG a trouvé une solution pour faire quelques économies et priver la France d'une jolie somme.

En 2017, le PSG s'offrait Neymar dans le cadre d'une opération historique à 222M€. Mais voilà qu'en levant la clause du Brésilien alors au FC Barcelone, le club de la capitale a toutefois payé encore plus. En effet, ce montant a été soumis à différentes cotisations sociales, ce qui a donc fait grimper l'addition pour le PSG et permis à l'Etat français d'empocher une fortune. Mais voilà que du côté de Paris, on semble désormais avoir appris de ce cas...

« Le PSG ne voulait pas se brouiller avec le FC Barcelone » C'est avec Dro que le PSG a décidé de modifier ses plans. Alors que le joueur de 18 ans disposait d'une clause libératoire de 6M€ au FC Barcelone, le club de la capitale a décidé de réaliser un transfert à hauteur de 8M€. Pour quelles raisons ? Dans un premier temps, Loïc Tanzi a expliqué pour L'Equipe : « Il a fallu trouver un accord avec le FC Barcelone. Pourquoi alors qu'il a une clause libératoire de 6M€ dans son contrat ? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que le PSG ne voulait pas se brouiller avec le FC Barcelone. Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, et Joan Laporta, celui de Barcelone, s'entendent mieux après des années de discussions problématiques notamment depuis le transfert de Neymar au PSG. Paris a donc voulu continuer à avoir de bonnes relations avec Barcelone et donc entrer en contact avec les dirigeants barcelonais pour essayer de trouver une solution. Un accord a été trouvé autour de 8M€, un peu plus que la clause libératoire ».