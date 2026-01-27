«Je ne peux pas», un taulier du PSG a réclamé son départ !

Amadou Diawara

En cruel manque de temps de jeu la saison dernière, un ancien titi du PSG a réclamé son départ. Blessé pendant presque deux ans, cet international français a refusé de rester dans ces conditions. Après une discussion avec Luis Campos, puis avec Luis Enrique, il a donc été transféré lors du dernier mercato estival.

Victime d'une rupture du tendon d'Achille le 26 février 2023, un ancien joueur du PSG a manqué près de deux ans de compétition. De retour avec le groupe de Luis Enrique la saison dernière, il a eu peu de minutes de jeu à se mettre sous la dent. En effet, le staff du PSG a préféré prendre le temps avant de le relancer. Toutefois, cet ancien titi parisien a perdu patience.

«Je ne pouvais pas faire une troisième saison comme ça» Pas du tout satisfait par sa situation au PSG, Presnel Kimpembe a réclamé son départ lors du dernier mercato estival. Et finalement, le défenseur central de 30 ans a signé au Qatar SC le 7 septembre 2025. « Comment s'est passé votre départ à la fin de la saison ? J'ai parlé avec Luis Campos cet été, pendant la Coupe du monde des clubs. Je lui ai dit ouvertement que je ne pouvais pas faire une troisième saison comme ça. J'avais envie de jouer. Luis a compris. Sur ça, le club et lui ont été top. Il a fait remonter l'information au club, au président. On s'est tous assis. J'ai demandé à Luis de pouvoir aussi échanger avec le coach et ce que j'ai aimé, c'est qu'on s'est regardés entre quatre yeux », a confié Presnel Kimpembe lors d'un entretien accordé à L'Equipe.