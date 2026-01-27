Un entraîneur à l’OM : La signature parfaite annoncée dans la presse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête de l’OM à l’été 2024, Roberto De Zerbi s’est parfaitement adapté à l’environnement phocéen, comme d’autres techniciens avant lui. Une réussite loin d’être évidente quand on connaît la pression qui existe du côté de Marseille, ce qui n’a pas empêché certains entraîneurs de relever ce défi.

Réussir à Marseille n’est pas donné à tout le monde. Les joueurs, entraîneurs et dirigeants passés par l’OM doivent composer avec l’environnement phocéen connu comme volcanique, ce qu’avait d’ailleurs bien résumé à l’époque Pape Diouf, ancien président du club. « Quand j’avais signé mon premier contrat, Pape Diouf m’avait dit : "Quand tu signes ici pour un an, c’est comme si tu en faisais dix ailleurs", avait dévoilé en septembre dernier Mathieu Valbuena, dans les colonnes du JDD. Au début, je m’étais dit : "Il était un peu fou, lui". Mais il avait tellement raison ». L’ancien milieu de l’OM avait résumé : « Pour réussir à Marseille, il faut une mentalité spéciale, supporter la pression ». Un constat valable pour les joueurs qui ont foulé la pelouse du Vélodrome, mais également les entraîneurs assis sur le banc de touche.

« C’était une histoire d’amour » Raymond Goethals fait partie de ces techniciens qui ont marqué l’OM de leur empreinte, le Belge ayant remporté la Ligue des champions en 1993. A l’occasion du match entre Bruges et Marseille mercredi soir, Guy Goethals, fils de l’ancien technicien marseillais, est revenu sur la belle aventure vécue par son père dans la cité phocéenne. « Comment il me parlait de l’OM ? Toujours avec tendresse et passion. C’était une histoire d’amour et de déraison. Il a vécu à Marseille une période de sa vie extrêmement positive. L’OM, ça a fait le tour d’Europe, du monde. Marseille est arrivé quand il avait près de 70 ans », confie-t-il, dans les colonnes du Parisien.