Du jamais vu à l'OM : Plus de 10 ans de contrat avec De Zerbi ?

La rédaction

En l'espace d'une saison et demie effectuée aux côtés de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria est déjà conquis. Le président de l'OM a profité d'une entrevue avec The Daily Telegraph en Angleterre dans l'optique de faire part de sa volonté d'installer sur la durée De Zerbi sur le banc de l'Olympique de Marseille comme Diego Simeone du côté de l'Atletico de Madrid. Est-ce le bon choix ? C'est notre sondage du jour !

Roberto De Zerbi est déjà le 8ème entraîneur de l'ère Frank McCourt initiée à l'automne 2016. Il n'y a même pas 10 ans donc. A Marseille, les coachs se succédaient déjà avant le rachat du club par l'homme d'affaires américain. Toutefois, un virage conséquent a été pris par les hauts décideurs marseillais avec un projet sportif clair porté par le directeur du football Medhi Benatia avec l'entraîneur Roberto De Zerbi.

«Je dois jouer ma carte, partager le même enthousiasme pour l'avenir» Le 29 juin 2024, Roberto De Zerbi signait un contrat de trois saisons à l'OM avec une volonté claire : bâtir une dynamique avec un entraîneur sur la durée. Alors qu'on approche du terme de la deuxième saison de l'Italien à Marseille, Manchester United s'intéresse au profil du coach du club phocéen. Pablo Longoria ne le sait que trop bien, mais compte tout de même bien sur lui pour continuer leur collaboration à l'avenir. « Tout d'abord, il est normal que les grands clubs tentent de recruter Roberto. Parce que quand on a l'un des meilleurs, il faut s'attendre à ce que les grands clubs viennent, parce que c'est Roberto. En même temps, je dois jouer ma carte, partager le même enthousiasme pour l'avenir ».