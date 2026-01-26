Karim Benzema donne un coup de main à l'OL pour son mercato

Pierrick Levallet

L’OL s’est montré plutôt actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien cherche à offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais ont d’ailleurs réussi à mettre la main sur un renfort offensif grâce à un certain Karim Benzema. Et la tendance semble se confirmer.

Jusqu’à présent, l’OL s’est montré actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien cherche à renforcer le groupe de Paulo Fonseca, qui était limité en début de saison. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués du côté de la formation lyonnaise en janvier. Karim Benzema a notamment aidé les dirigeants olympiens à mettre la main sur un renfort précieux dans le secteur offensif pour la suite de l'exercice 2025-2026.

Benzema a aidé l'OL sur le mercato Comme le rapporte AS, Endrick s’est en effet laissé tenté par le défi de l’OL puisque Karim Benzema y a été formé. L’actuel attaquant d’Al-Ittihad est l’une des idoles de jeunesse du buteur de 19 ans, prêté par le Real Madrid cet hiver. L’international auriverde s’est également laissé convaincre par le discours de Paulo Fonseca, qui lui a présenté le projet en novembre dernier.