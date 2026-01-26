OM - Transfert de Mason Greenwood : La grande annonce qui vient de tomber à Marseille

Mason Greenwood est aujourd'hui un joueur de l'OM. Recruté en 2024 en provenance de Manchester United, l'Anglais avait paraphé un contrat jusqu'en 2029. Le fait est que les bonnes performances de l'Olympien ne passent pas inaperçues, ce qui donne ainsi lieu à de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Restera ? Ne restera pas ? Une réponse est tombée à Marseille pour Greenwood.
Malgré la polémique, l'OM avait donc décidé de recruter Mason Greenwood. Et d'un point de vue sportif, cela s'avère être un très gros coup pour le club phocéen. En effet, à chacune de ses apparitions, le numéro 10 olympien. De quoi lui ouvrir des portes prestigieuses pour l'avenir ? Greenwood est pour le moment à l'OM, mais cela pourrait ne pas forcément durer. A moins que...
« C'est l'un des meilleurs joueurs du monde »
L'avenir de Mason Greenwood, que ce soit à l'OM ou ailleurs, fait l'objet de nombreuses discussions. Et voilà que pour The Telegraph, c'est Pablo Longoria qui a livré une grande annonce. Dans un premier temps, le président olympien a fait savoir : « Je suis satisfait de lui ? Je suis fier de ses performances, je suis fier de son évolution personnelle, ce qui est important. Je suis très fier de Mason, pas seulement lorsqu'il marque, mais surtout lorsqu'il fait un effort défensif précieux pour l'équipe. C'est dans ces moments-là que je suis pleinement satisfait de Mason, car je pense qu'il progresse dans ce domaine. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde ».
« Si nous sommes tous d'accord sur Mason, il peut encore avoir un avenir ici »
Le président de l'OM a ensuite annoncé concernant la suite de la carrière de Mason Greenwood : « Peut-on garder Greenwood à Marseille ? Nous sommes satisfaits. Il est performant, les statistiques et le talent sont là. Cependant, il faut aussi savoir si nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est le moment d'analyser la situation financière et l'écosystème du football français, compte tenu des difficultés actuelles. Mais je pense que si nous sommes tous d'accord sur Mason, il peut encore avoir un avenir ici. Je pense même que c'est nécessaire pour lui, car on constate que Mason cette saison n'est plus le même que la saison dernière. Je m’attends à ce qu’il continue de grandir et j’aimerais aussi l’aider à s’améliorer chaque jour ».