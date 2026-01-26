OM - Transfert de Mason Greenwood : La grande annonce qui vient de tomber à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mason Greenwood est aujourd'hui un joueur de l'OM. Recruté en 2024 en provenance de Manchester United, l'Anglais avait paraphé un contrat jusqu'en 2029. Le fait est que les bonnes performances de l'Olympien ne passent pas inaperçues, ce qui donne ainsi lieu à de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Restera ? Ne restera pas ? Une réponse est tombée à Marseille pour Greenwood.

Malgré la polémique, l'OM avait donc décidé de recruter Mason Greenwood. Et d'un point de vue sportif, cela s'avère être un très gros coup pour le club phocéen. En effet, à chacune de ses apparitions, le numéro 10 olympien. De quoi lui ouvrir des portes prestigieuses pour l'avenir ? Greenwood est pour le moment à l'OM, mais cela pourrait ne pas forcément durer. A moins que...

« C'est l'un des meilleurs joueurs du monde » L'avenir de Mason Greenwood, que ce soit à l'OM ou ailleurs, fait l'objet de nombreuses discussions. Et voilà que pour The Telegraph, c'est Pablo Longoria qui a livré une grande annonce. Dans un premier temps, le président olympien a fait savoir : « Je suis satisfait de lui ? Je suis fier de ses performances, je suis fier de son évolution personnelle, ce qui est important. Je suis très fier de Mason, pas seulement lorsqu'il marque, mais surtout lorsqu'il fait un effort défensif précieux pour l'équipe. C'est dans ces moments-là que je suis pleinement satisfait de Mason, car je pense qu'il progresse dans ce domaine. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde ».