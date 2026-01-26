Licenciement au PSG : «C’est mon pote», la déception d’un champion du Monde !

Depuis 2023, Luis Enrique est l'entraîneur du PSG. Pour le moment, tout se passe bien pour l'Espagnol, lui qui a mené le club de la capitale au sacre en Ligue des Champions. Espérons donc que ça continue ainsi et que ça ne se termine pas mal comme avec certains de ses prédécesseurs. Au PSG, on n'avait pas hésité à virer certains entraîneurs, ce qui avait alors fait bien évidemment réagir.
Il en aura fallu attendre du temps pour voir le PSG enfin décrocher le Graal tant espéré : la Ligue des Champions. 14 ans après l'arrivée du Qatar, le club de la capitale est parvenu à se hisser sur le toit de l'Europe, mené d'une main de maitre par Luis Enrique. L'Espagnol aura donc réussi là où ses prédécesseurs auront échoué. D'ailleurs, pour certains, ces échecs du PSG en Ligue des Champions auront coûté très cher avec pour résultat un licenciement.
Un licenciement à 22M€
C'est ce qui était arrivé à Laurent Blanc en 2016. Nommé entraîneur du PSG 3 ans plus tôt, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France n'arrivait pas à dépasser le plafond de verre des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et c'est finalement une élimination face à Manchester City qui aurait coûté la peau de Laurent Blanc. Malgré une prolongation quelques mois plus tôt, le Français avait été viré, touchant au passage 22M€ d'indemnités.
« C’est très sévère »
Le départ de Laurent Blanc du PSG avait suscité son lot de réactions. Ça avait alors été le cas de Christophe Dugarry, champion du monde 98 et ami de Zinedine Zidane. Ainsi, dans un entretien pour GQ, il expliquait en 2016 : « C’est très sévère. Mais je pense que Paris a imaginé qu’il était un très grand club, alors qu’il ne le sera que quand il aura gagné plein de titres européens, comme le Real ou le Barça. Paris est plus riche que les autres, mais pas plus titrés de Lyon ou l’OM qui a gagné la Ligue des Champions. Paris n’est pas meilleur que les autres ».
« Si tu prends les grands clubs, et Paris se considère comme tel, n’importe lequel aurait viré l’entraîneur après trois éliminations de suite en ¼ de finale de Ligue des Champions. Arsenal est une exception. Cela me fait chier parce que c’est mon pote, qu’il avait gagné des titres, qu’il avait mis quelque chose en place et il aurait mérité de... Mais ce n’est pas illogique. Les clubs riches, pas les grands clubs, fonctionnent comme ça », avait également expliqué Christophe Dugarry, proche de Laurent Blanc avec qui il a été champion du monde en 98.