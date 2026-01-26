Licenciement au PSG : «C’est mon pote», la déception d’un champion du Monde !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2023, Luis Enrique est l'entraîneur du PSG. Pour le moment, tout se passe bien pour l'Espagnol, lui qui a mené le club de la capitale au sacre en Ligue des Champions. Espérons donc que ça continue ainsi et que ça ne se termine pas mal comme avec certains de ses prédécesseurs. Au PSG, on n'avait pas hésité à virer certains entraîneurs, ce qui avait alors fait bien évidemment réagir.

Il en aura fallu attendre du temps pour voir le PSG enfin décrocher le Graal tant espéré : la Ligue des Champions. 14 ans après l'arrivée du Qatar, le club de la capitale est parvenu à se hisser sur le toit de l'Europe, mené d'une main de maitre par Luis Enrique. L'Espagnol aura donc réussi là où ses prédécesseurs auront échoué. D'ailleurs, pour certains, ces échecs du PSG en Ligue des Champions auront coûté très cher avec pour résultat un licenciement.

Un licenciement à 22M€ C'est ce qui était arrivé à Laurent Blanc en 2016. Nommé entraîneur du PSG 3 ans plus tôt, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France n'arrivait pas à dépasser le plafond de verre des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et c'est finalement une élimination face à Manchester City qui aurait coûté la peau de Laurent Blanc. Malgré une prolongation quelques mois plus tôt, le Français avait été viré, touchant au passage 22M€ d'indemnités.