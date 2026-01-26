Une star à l'OM : Sa mère donne le feu vert, le transfert est réglé !

Aujourd'hui président de l'OM, Pablo Longoria travaille main dans la main avec Medhi Benatia dans la réalisation du recrutement du club phocéen. Ensemble, ils ont réussi de gros coups sur le marché des transferts, en employant des méthodes parfois inattendues. C'est ainsi que Longoria l'a révélé : il a fait appel à sa mère pour recruter une star à l'OM.
Du côté de l'OM, il y a des opportunités à laquelle on ne peut pas dire non. Dernièrement, le club phocéen a été l'un des grands animateurs du marché des transferts, bouclant ainsi de très nombreuses opérations. Avec Medhi Benatia, Pablo Longoria a frappé fort à de nombreuses reprises, pouvant notamment compter sur sa mère pour appuyer certaines de ses décisions à l'OM.
« Une formidable opportunité de marché d'un point de vue sportif »
Et c'est ainsi que Begona Longoria, mère de Pablo Longoria, aurait joué un rôle dans le transfert... de Mason Greenwood à l'OM. En 2024, le club phocéen s'est offert l'Anglais, malgré la vive polémique suite aux accusations de violences conjugales. Un contexte qui n'aura donc pas empêché l'OM de s'offrir Greenwood. « Pour nous, il s'agissait d'une formidable opportunité de marché d'un point de vue sportif, que nous avons analysée très attentivement afin de comprendre ce qui s'était réellement passé », a d'abord expliqué Pablo Longoria pour The Telegraph, révélant ensuite avoir donc fait appel aux conseils de sa mère compte tenu de ce dossier Greenwood.
« J'ai appelé ma mère »
« Dans ce cas précis, après avoir fait toutes les vérifications nécessaires et en ayant toutes les informations en main – et c’est la première fois que j’en parle – j’ai appelé ma mère. Je lui ai demandé : "Que penses-tu, compte tenu de toute la situation ?" Ma mère, avait travaillé dans le système pénitentiaire espagnol, un système très novateur – elle avait d’ailleurs été décorée de l’Ordre du Mérite –, donc je lui ai demandé : "Que ferais-tu à ma place ?" Et elle m’a dit : "Fais-le" En toute connaissance de cause. C’était important pour moi, car je voulais quelqu’un qui ne soit pas motivé par le sport, même si le talent est là, et dont la seule motivation soit le bien de son fils. En tant qu’homme, pas en tant que présidente. Et pour moi, c’était très important qu’elle me dise, en toute connaissance de cause : "Fais-le" », a ainsi confié le président de l'OM.