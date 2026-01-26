Une star à l'OM : Sa mère donne le feu vert, le transfert est réglé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui président de l'OM, Pablo Longoria travaille main dans la main avec Medhi Benatia dans la réalisation du recrutement du club phocéen. Ensemble, ils ont réussi de gros coups sur le marché des transferts, en employant des méthodes parfois inattendues. C'est ainsi que Longoria l'a révélé : il a fait appel à sa mère pour recruter une star à l'OM.

Du côté de l'OM, il y a des opportunités à laquelle on ne peut pas dire non. Dernièrement, le club phocéen a été l'un des grands animateurs du marché des transferts, bouclant ainsi de très nombreuses opérations. Avec Medhi Benatia, Pablo Longoria a frappé fort à de nombreuses reprises, pouvant notamment compter sur sa mère pour appuyer certaines de ses décisions à l'OM.

« Une formidable opportunité de marché d'un point de vue sportif » Et c'est ainsi que Begona Longoria, mère de Pablo Longoria, aurait joué un rôle dans le transfert... de Mason Greenwood à l'OM. En 2024, le club phocéen s'est offert l'Anglais, malgré la vive polémique suite aux accusations de violences conjugales. Un contexte qui n'aura donc pas empêché l'OM de s'offrir Greenwood. « Pour nous, il s'agissait d'une formidable opportunité de marché d'un point de vue sportif, que nous avons analysée très attentivement afin de comprendre ce qui s'était réellement passé », a d'abord expliqué Pablo Longoria pour The Telegraph, révélant ensuite avoir donc fait appel aux conseils de sa mère compte tenu de ce dossier Greenwood.