PSG - Accord conclu : Il annonce la fin avec ce transfert !

Amadou Diawara

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, le PSG ne compterait pas affoler le marché. En effet, le club de la capitale estime qu'il n'a pas besoin de se renforcer lors de cette fenêtre de transferts. Malgré tout, le PSG a décidé de saisir une opportunité de marché. D'ailleurs, tout est déjà réglé pour la prochaine signature de l'écurie rouge et bleu.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est contenté de procéder à quelques ajustement dans son effectif. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n'a recruté que trois joueurs au total : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. D'abord, le portier de 19 ans est arrivé librement et gratuitement en provenance de l'AS Rome. Ensuite, l'international français a été vendu par le LOSC, et ce, pour une somme proche de 40M€. Enfin, Bournemouth a encaissé un chèque d'environ 63M€ pour le transfert d'Illia Zabarnyi.

Le PSG a bouclé son premier transfert de l'année En cette période de mercato hivernal, le PSG estime qu'il n'a pas vraiment besoin de se renforcer. Ainsi, il n'y aura pas de gros transferts à Paris lors de cette fenêtre du mercato. Toutefois, le PSG a bien l'intention de profiter d'une opportunité de marché. Alors que Dro Fernandez dispose d'une clause libératoire fixée à 6M€, le club de la capitale a fait le nécessaire pour le recruter. Refusant de se mettre à dos le FC Barcelone, le PSG aurait fini par négocier un transfert à hauteur de 8M€ d'après L'Equipe.