Retour de Benzema : Le transfert surprise ?

Alexis Brunet

Depuis son départ du Real Madrid en 2023, Karim Benzema a décidé de rejoindre l’Arabie saoudite et plus précisément Al-Ittihad. Le Français a donc fait une croix sur l’Europe, mais il pourrait finalement y faire son retour. En effet, un joueur évoluant dans l’un des cinq grands championnats l’a invité à le rejoindre.

À 38 ans, Karim Benzema continue d'étaler son talent sur les terrains. Après 14 saisons au Real Madrid, l’attaquant a décidé en 2023 de rejoindre Al-Ittihad en Arabie saoudite. Un gros changement pour le Français qui a donc dit adieu à l’Europe et à la Ligue des champions.

Benzema bientôt à la Juventus ? Karim Benzema semble donc avoir tiré un trait sur l’Europe, à moins qu’il tente un spectaculaire retour. Après le match entre la Juventus de Turin et le Napoli (victoire 3-0 de la Vieille Dame), Khéphren Thuram a d’ailleurs invité le Ballon d’or à le rejoindre en Italie. « Il est heureux en Arabie saoudite, mais s’il veut venir, nous serions ravis. Le football évolue. Aujourd’hui, les grands joueurs atteignent la quarantaine. Benzema a 38 ans, mais il est intelligent, il sait marquer des buts et il a remporté un Ballon d’Or. Il ferait la différence à la Juventus, en Serie A et dans toutes les compétitions internationales. Benzema changerait la Juventus. » Reste à voir si l’attaquant sera tenté par le challenge, mais en tout cas il ne devrait pas revenir du côté de l’OL, comme il l’avait confié à L’Équipe dernièrement. « C'est délicat de dire "j'ai envie de retourner là-bas", parce que j'ai laissé une si belle image... On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce n'est pas la peur de revenir. C'est que parfois, c'est mieux de laisser les choses comme ça. Aider le club, dans un autre domaine peut-être... mais jouer, je ne sais pas. »