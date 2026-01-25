Karim Benzema en boîte de nuit, un témoin raconte tout !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A 38 ans, Karim Benzema continue de briller sur les terrains d'Arabie saoudite à Al-Ittihad. Au fil des années le joueur français a construit une grande carrière basée sur une discipline exemplaire, notamment au Real Madrid. Dans sa jeunesse toutefois, il n'a pas hésité à en profiter pour s'amuser lors de soirées animées.

Natif de Lyon, Karim Benzema a gravi les échelons pour démarrer dans l'équipe première en 2005 au moment où l'OL dominait les débats en France. L'attaquant a marqué si bien les esprits qu'il a enchaîné avec le Real Madrid en 2009, un transfert estimé à 35M€ à l'époque. Au cours de son aventure sous le maillot des Gones, Benzema a eu le temps de se laisser aller en boîte de nuit. De quoi laisser quelques souvenirs à certains.

Karim Benzema surpris en soirée dans une boîte de nuit Ancien joueur argentin, César Delgado a joué 3 ans à l'OL entre 2008 et 2011. Il a donc eu le temps de croiser la route de Karim Benzema avant son départ pour le Real Madrid et se souvient d'un garçon fêtard. « Ma plus grosse fête ? Un samedi, après un match où je suppose qu'on avait gagné, je ne me souviens plus, il y a des trucs que j'ai oubliés (rires). On est sorti avec Karim Benzema, Romain Beynié, Marc Crosas, Fred et Anthony Mounier. C'était dans l'une de ces boîtes du centre de Lyon où tout le monde va. On a passé une très bonne soirée » confie-t-il d'abord à L'Equipe.