Paul Tchoukriel laisse sa place au micro : La justification de Canal+

L'éviction de Stéphane Guy en 2020 avait permis à Paul Tchoukriel de devenir le nouveau commentateur numéro 1 de Canal + pour les matches de Ligue 1 puis de Ligue des champions. Un statut qui a évolué depuis. La chaîne cryptée a revu sa stratégie et assume le changement.

Les téléspectateurs ont pris l’habitude d’entendre sa voix lors des grands rendez-vous foot proposés par Canal+. En 2021, suite au départ de Stéphane Guy, Paul Tchoukriel avait été mis aux commentaires des affiches de Ligue 1 puis celles de Ligue des champions à seulement 29 ans. « Paul possède un excellent niveau de vocabulaire, une voix grave et agréable et une culture générale au-dessus de la moyenne, avait confié en 2022 Laurent Jaoui, ancien responsable de la rédaction des sports de la chaîne cryptée, auprès de L’Équipe. À Infosport +, je me suis investi pour qu'il rejoigne la rédaction foot. Puis, en charge de l'installation de la D1 féminine au début du contrat en 2018, j'ai insisté pour qu'il commente le deuxième match (après Xavier Giraudon). Naturellement, Stéphane parti, je considérais qu'il devait être le commentateur no 1. » Mais aujourd’hui, Paul Tchoukriel partage sa place.

Paul Tchoukriel et François Marchal se partagent les affiches Comme l’explique L’Équipe, Paul Tchoukriel n’est plus le commentateur numéro 1 de Canal+ depuis la rentrée, partageant le micro avec François Marchal, qui était en charge cette semaine du match du PSG face au Sporting avec Christophe Jallet. Paul Tchoukriel a pour sa part commenté le choc entre l’OM et Liverpool aux côtés de Sidney Govou. Une nouvelle stratégie assumée par Canal+, affirmant que cette alternance initiée cette saison profite à tout le monde.