Zinedine Zidane : Sa femme le sauve d’un drame ?

A 17 ans, Zinedine Zidane rencontrait celle qui est aujourd'hui encore et toujours sa femme, Véronique Zidane. Cela fait donc maintenant plusieurs années que les deux filent le parfait amour. Une histoire à propos de laquelle Zizou s'est confié et il l’a reconnu : sans sa femme, sa vie aurait pu être complètement différente.

Lors de son entretien avec Alix Girod de l’Ain pour Elle il y a quelques années, Zinedine Zidane s’est confié sur « les femmes de sa vie ». C’est alors que le champion du monde 98 avait alors fait savoir sur ce sujet : « Zidane n’est pas franchement volubile sur les femmes de sa vie. « Il y en a trois, c’est vite vu : ma mère, ma sœur et mon épouse ». Par la suite, Zidane en avait également dit plus sur son histoire d’amour avec celle qui partage sa vie depuis qu’il a 17 ans, Véronique Zidane.

« Je dois continuer à la séduire ! » « Quand il m’explique qu’il surveille sa ligne et court tous les matins une heure, je lui demande si c’est pour son image, ses sponsors, le public, tout ça. Il reste stupéfait : « Mais non ! C’est pour ma femme ! Au bout de vingt ans, il ne faut pas se laisser aller, je dois continuer à la séduire ! » », expliquait Alix Girod de l’Ain qui avait eu la possibilité d’échanger avec Zinedine Zidane.