PSG - Transfert annulé : Le problème d'argent qui change tout ?

Contrairement à l'OM qui multiplie les recrues que ce soit lors du mercato d'été ou le marché hivernal des ajustements en cours de saison, le PSG s'est montré relativement calme sur les dernières sessions de recrutement. Cet hiver par exemple, aucun joueur n'a déposé ses valises au Campus PSG malgré la rumeur Dro Fernandez. Un défenseur semble être également courtisé par les dirigeants parisiens. Et alors que sa venue était devenue quasiment impossible, le feuilleton serait relancé en coulisses...

En 2025, ils sont quatre à avoir été enregistrés comme recrues du Paris Saint-Germain. Khvicha Kvaratskhelia pendant la fenêtre hivernale des transferts avant que Renato Marin, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi viennent renforcer l'effectif de Luis Enrique à l'intersaison. Le défenseur ukrainien serait susceptible de témoigner de la venue d'un autre joueur dans son secteur de jeu si l'on se fie aux informations qui reviennent dans la presse depuis le début de la saison.

Le PSG largué dans le feuilleton Upamecano ? La presse allemande annonce une surprise International français et pilier de la défense du Bayern Munich, Dayot Upamecano est entré dans les six derniers mois de son contrat en Bavière. Le10sport.com vous dévoilait en exclusivité le 9 décembre dernier que le comité directeur du Bayern avait fait un grand pas en avant dans le dossier Upamecano et que sauf retournement de situation, le choix du joueur allait se porter sur une prolongation au Bayern Munich. Les semaines sont cependant passées et rien n'est fixé en coulisses entre les parties concernées comme souligné par Sport1 ces dernières heures.