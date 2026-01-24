Ça chauffe avec l’entraîneur : Le transfert décidé par l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme à chaque fenêtre des transferts, l’Olympique de Marseille prend un malin plaisir à se montrer actif pour corriger les manques de son effectif. Parfois, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, certaines opportunités s’offrent aux dirigeants, comme cela a pu être le cas pour les Marseillais en ce mois de janvier…

Après le départ de Robinio Vaz vers l’AS Rome pour 25M€, l’OM a officiellement enregistré ses deux premiers renforts de l’hiver ce vendredi : Quinten Timber, arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam pour 4,5M€ et Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal jusqu’à l’issue de la saison. « J’attends de lui la qualité qu’il possède, ce qu’il a toujours montré : un milieu de terrain de qualité, de quantité, de course, a réagi Roberto De Zerbi au sujet de Quinten Timber. Il vient du Feyenoord, une équipe qui sait jouer au football. C’est lui qui a voulu venir ici avec beaucoup d’enthousiasme. C’est un transfert très important. »

Le clash avec Quinten Timber Si De Zerbi est ravi de voir débarquer Quinten Timber, Robin Van Persie est quant à lui heureux du départ de l’international néerlandais, tant les rapports entre les deux hommes s’étaient détériorés dernièrement comme le rappelle Le Parisien. Van Persie avait notamment reproché à son désormais ex-joueur un manque de sérieux à l’entraînement. Selon la presse néerlandaise, une altercation aurait même eu lieu dans les vestiaires.