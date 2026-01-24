Ça chauffe avec l’entraîneur : Le transfert décidé par l’OM !

Comme à chaque fenêtre des transferts, l’Olympique de Marseille prend un malin plaisir à se montrer actif pour corriger les manques de son effectif. Parfois, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, certaines opportunités s’offrent aux dirigeants, comme cela a pu être le cas pour les Marseillais en ce mois de janvier…
Après le départ de Robinio Vaz vers l’AS Rome pour 25M€, l’OM a officiellement enregistré ses deux premiers renforts de l’hiver ce vendredi : Quinten Timber, arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam pour 4,5M€ et Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal jusqu’à l’issue de la saison. « J’attends de lui la qualité qu’il possède, ce qu’il a toujours montré : un milieu de terrain de qualité, de quantité, de course, a réagi Roberto De Zerbi au sujet de Quinten Timber. Il vient du Feyenoord, une équipe qui sait jouer au football. C’est lui qui a voulu venir ici avec beaucoup d’enthousiasme. C’est un transfert très important. »
Le clash avec Quinten Timber
Si De Zerbi est ravi de voir débarquer Quinten Timber, Robin Van Persie est quant à lui heureux du départ de l’international néerlandais, tant les rapports entre les deux hommes s’étaient détériorés dernièrement comme le rappelle Le Parisien. Van Persie avait notamment reproché à son désormais ex-joueur un manque de sérieux à l’entraînement. Selon la presse néerlandaise, une altercation aurait même eu lieu dans les vestiaires.
« On dirait une mascarade »
« Je trouve dommage que les choses se passent ainsi, avait réagi Quinten Timber avant son départ pour l’OM, interrogé par ESPN. C’est déjà arrivé plusieurs fois que l’entraîneur ne protège pas le joueur. Dans ce cas précis, c’est encore moi. Il y a des limites. Et ça recommence. On dirait une mascarade : maintenant, on prétend que je ne fais rien. Il faut que les choses soient claires. » À six mois de la fin de son contrat, le milieu de 24 ans avait convenu avec la formation néerlandaise qu’il était préférable de mettre un terme à leur aventure dès maintenant.