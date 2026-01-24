OM - «Fais tes valises» : Il change d'équipe, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans la carrière de tout jeune joueur, une heure presque inratable arrive : le moment du départ en prêt. Et surtout dans les grands clubs dans lesquels la concurrence fait rage et où il est très difficile pour un joueur en post-formation de bénéficier d'un temps de jeu régulier. L'OM a profité de cette situation rencontrée par un joueur à l'étranger afin de l'enrôler et de s'offrir à tous deux une nouvelle expérience.

N'ayant connu que le Sobha Realty Training Center, anciennement London Colney, Ethan Nwaneri expérimente en cette fenêtre hivernale des transferts quelque chose d'inédit dans sa jeune carrière. Le milieu offensif de 18 ans qui a effectué l'intégralité de ses classes à l'académie d'Arsenal avant d'être promu à 15 ans au sein de l'équipe première entraînée par Mikel Arteta a temporairement quitté les Gunners.

«La première chose que vous ressentez, c'est de l'excitation» Cette semaine, Ethan Nwaneri s'est envolé pour Marseille où il va s'installer pour les cinq prochains mois. Un accord a été passé entre les dirigeants d'Arsenal et leurs homologues de l'OM pour un prêt sans option d'achat de l'international espoir anglais aux 50 apparitions avec Arsenal. En conférence de presse ce vendredi, Mikel Arteta a avoué avoir eu une discussion lourde de sens avec Nwaneri cet hiver. « Si j'ai parlé de mes propres prêts dans mon passé de joueur ? Oui, et pas seulement moi, mais beaucoup de joueurs qui se trouvent dans ce genre de situation et qui comprennent ce qu'il va ressentir, parce que quand on vous parle de l'opportunité et des clubs qui s'intéressent à vous, la première chose que vous ressentez, c'est de l'excitation. Tu es prêt à jouer, tu parles au manager, il est très intéressé par toi, tu vas jouer le week-end, tu vas commencer beaucoup de matchs, et tout ça, c'est très bien. »