Lucas Chevalier, la grosse erreur du PSG ?

Jusqu’à présent, Lucas Chevalier n’a pas spécialement convaincu au PSG. Le gardien de but recruté l’été dernier peine à s’imposer comme un remplaçant légitime à Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City. Alors est-ce que le club de la capitale a fait une erreur en investissant sur le portier de 24 ans ? C’est notre sondage du jour !

L’aventure de Lucas Chevalier au PSG est en train de virer peu à peu au fiasco. Recruté l’été dernier pour 55M€ bonus compris, l’international français a débarqué dans la capitale en qualité de remplaçant de Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City. Mais jusqu’à présent, le gardien de but de 24 ans n’a pas réussi à convaincre son monde chez les Rouge-et-Bleu.

Lucas Chevalier a du mal au PSG Lucas Chevalier ne dégage pas une grande sérénité dans les buts parisiens. Fautif contre l’OM plus tôt dans la saison, l’ancien portier du LOSC a également été coupable sur le second but de Luis Suarez contre le Sporting CP en Ligue des champions. À force de ne pas être régulier au PSG, Lucas Chevalier pourrait finir par perdre sa place. Les doutes se font d’ailleurs de plus en plus nombreux à son sujet. « Force est de constater que le Chevalier d’aujourd’hui ne remplace pas, et loin de là, Donnarumma. Ce n’est pas du même niveau » a notamment lancé Jimmy Braun au micro d’After PSG sur YouTube.