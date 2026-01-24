Lucas Chevalier, la grosse erreur du PSG ?

Jusqu’à présent, Lucas Chevalier n’a pas spécialement convaincu au PSG. Le gardien de but recruté l’été dernier peine à s’imposer comme un remplaçant légitime à Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City. Alors est-ce que le club de la capitale a fait une erreur en investissant sur le portier de 24 ans ? C’est notre sondage du jour !
L’aventure de Lucas Chevalier au PSG est en train de virer peu à peu au fiasco. Recruté l’été dernier pour 55M€ bonus compris, l’international français a débarqué dans la capitale en qualité de remplaçant de Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City. Mais jusqu’à présent, le gardien de but de 24 ans n’a pas réussi à convaincre son monde chez les Rouge-et-Bleu.
Lucas Chevalier a du mal au PSG
Lucas Chevalier ne dégage pas une grande sérénité dans les buts parisiens. Fautif contre l’OM plus tôt dans la saison, l’ancien portier du LOSC a également été coupable sur le second but de Luis Suarez contre le Sporting CP en Ligue des champions. À force de ne pas être régulier au PSG, Lucas Chevalier pourrait finir par perdre sa place. Les doutes se font d’ailleurs de plus en plus nombreux à son sujet. « Force est de constater que le Chevalier d’aujourd’hui ne remplace pas, et loin de là, Donnarumma. Ce n’est pas du même niveau » a notamment lancé Jimmy Braun au micro d’After PSG sur YouTube.
Unai Simon, une meilleure option que Lucas Chevalier ?
Le journaliste s’est notamment interrogé sur le recrutement de Lucas Chevalier alors que le PSG aurait pu se tourner vers d’autres options. « J’ai vu le match d’Unai Simon à Bilbao, un gardien qui avait été lancé par Luis Enrique en sélection, qui vaut peut-être la moitié du prix de Chevalier (environ 27M€, ndlr). Ça aurait été une piste qui m’aurait emballé parce que plus d’expérience du très haut niveau » a ajouté Jimmy Braun.
