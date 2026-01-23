Transfert avec Kylian Mbappé : L'annonce surprise du Real Madrid !

Toujours à la lutte pour le titre en championnat malgré le départ de Xabi Alonso, le Real Madrid se montrera-t-il actif sur ce mercato hivernal ? Le club madrilène, porté par un Kylian Mbappé de gala, estime actuellement qu’il n’y a pas nécessité de recruter sur ce mois de janvier, comme l’a annoncé son entraîneur Alvaro Arbeloa.
De quoi sera fait le mercato hivernal du Real Madrid ? Pointant désormais à un petit point du FC Barcelone en championnat, le club madrilène dispose encore de quelques lacunes au sein de son effectif. Si sur le plan offensif, Kylian Mbappé continue de marquer les esprits, Madrid pourrait avoir besoin de renforts au milieu et en défense.
Des recrues hivernales au Real Madrid ?
Néanmoins, Alvaro Arbeloa, remplaçant de Xabi Alonso jusqu’à nouvel ordre, n’a pas souhaité s’avancer sur les possibles transferts effectués par son club sur ce mois de janvier. Présent en conférence de presse ce vendredi, le jeune entraîneur a affirmé que l’effectif du Real Madrid actuel lui convenait amplement.
« Nous disposons d’un très grand vivier »
« Je le répète. Je suis très satisfait de mon effectif. Si jamais quelque chose venait à manquer, nous disposons d’un très grand vivier », insiste ainsi Arbeloa, qui a donc pleinement confiance en son équipe, mais également envers le centre de formation du Real Madrid.