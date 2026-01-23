Harcèlement au PSG : Mbappé au cœur d’un clash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le dimanche 18 janvier dernier avait lieu la finale de la Coupe d’Afrique des nations à Rabat. Un ultime match aux multiples rebondissements et débordements en raison de décisions arbitrales en faveur du Maroc selon les Sénégalais finalement victorieux (1-0). Une polémique est née suite à une question de la journaliste Vanessa Le Moigne au gardien des Lions de la Teranga Edouard Mendy au sujet de la panenka de Brahim Diaz qu’il a arrêté sur l’existence d’un potentiel arrangement pour calmer les ardeurs des spectateurs dans le stade. Ce qui lui a valu un harcèlement monstrueux sur les réseaux et engendré le soutien de certains confrères et consœurs. Un internaute a pris à partie Ambre Godillon en faisant un parallèle avec… Kylian Mbappé !

La fin de l’histoire d’amour entre le PSG et Kylian Mbappé a tourné au vinaigre. La faute à un été 2023 au cours duquel le capitaine de l’équipe de France a été menacé d’un transfert par les dirigeants du club, lui qui refusait d’activer la clause présente dans son ancien contrat pour le rallonger d’une saison, soit jusqu’en juin 2025. Finalement, Mbappé s’en est allé au Real Madrid grâce à son statut d’agent libre au cours du mercato estival de 2024.

«Quand il s'agit de dénoncer le harcèlement que les supporters écervelés de son club et que ses petits copains consultants aigris font subir à Mbappe depuis 2 ans, elle n'a plus de réseau» Depuis le départ de Kylian Mbappé, et même avant, certains supporters du Paris Saint-Germain tiennent des propos haineux à son égard. Une forme de harcèlement qui s’est poursuivie avec le litige financier à 55M€ opposant le PSG et le joueur concernant des salaires et primes impayés. Alors que Vanessa Le Moigne a subi une vague de haine sur les réseaux sociaux après sa question à Edouard Mendy sur un éventuel arrangement avec Brahim Diaz pour « la paix » en ratant son penalty en finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal (0-1) dimanche dernier au vu du climat délétère à cause de la décision arbitrale de la VAR, Ambre Godillon lui a apporté son soutien. L’occasion pour l’internaute @Stephy_1103 d’exposer sur X selon lui l’ex-membre de l’équipe des médias du PSG en prenant le cas Mbappé en exemple. « Ambre Godillon quand il s’agit de défendre une consœur elle répond toujours présente. Mais alors quand il s'agit de dénoncer le harcèlement que les supporters écervelés de son club et que ses petits copains consultants aigris font subir à Mbappe depuis 2 ans, elle n'a plus de réseau ».