Rupture au PSG : Le danger qui menace un Parisien !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté l'été dernier par le PSG à la place de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier était très attendu. Le Français est arrivé à Paris avec une énorme pression sur les épaules et jusqu’à présent, il n’est clairement pas au rendez-vous. Chevalier enchaine les erreurs et s’il garde le soutien du vestiaire du PSG, ça pourrait ne pas durer…

Mardi soir, le PSG s’est incliné au Portugal sur la pelouse du Sporting (2-1). Une défaite suite à laquelle Lucas Chevalier a clairement été désigné comme le fautif. Le gardien parisien a fait une nouvelle boulette fatale, ce qui n’arrange pas forcément son cas. Chevalier fait face à de nombreuses et vives critiques. Et attention à ne pas perdre l’appui du vestiaire du PSG !

Le vestiaire du PSG va lâcher son gardien ? Pour le moment, Lucas Chevalier reste soutenu au PSG. Mais ça pourrait ne pas durer. Pour L’Equipe, Jimmy Algerino a confié à propos du risque que le gardien parisien soit lâché par le reste du vestiaire : « Oui, forcément, ça peut arriver. Mais ce qui sera important pour Chevalier, ce sont surtout les attitudes du coach et du club à son égard. Ça peut changer la donne si les joueurs ressentent la confiance des dirigeants envers lui ».