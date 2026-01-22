Départ d'Ousmane Dembélé : Le PSG a tranché !

Amadou Diawara

Pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1, le PSG de Luis Enrique va affronter l'AJ Auxerre à l'Abbé-Deschamps. Si Ousmane Dembélé devrait faire le déplacement avec ses coéquipiers, il n'est pas prévu qu'il démarre la rencontre ce vendredi soir. Reste à savoir s'il entrera en jeu.

Ce vendredi soir, le PSG a rendez-vous avec l'AJ Auxerre à l'Abbé-Deschamps, et ce, pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1. Comme l'a annoncé le club de la capitale dans son point médical, Luis Enrique sera privé de sept joueurs pour cette rencontre.

AJA-PSG : Dembélé sera à Auxerre ce vendredi « Suite à un choc reçu au genou gauche contre le Sporting CP, Fabian Ruiz restera en soins en cette fin de semaine. Achraf Hakimi et Nuno Mendes effectueront un travail en salle en cette fin de semaine. Quentin Ndjantou continue son protocole de soins. Lee Kang-In, João Neves et Matvey Safonov poursuivent un travail adapté », peut-on lire sur le site officiel du PSG.