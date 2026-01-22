Dembélé - PSG : Il dit stop, le craquage sur le mercato !

Engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé négocie une prolongation avec sa direction. Toutefois, les deux parties n'arriveraient pas à trouver un accord financier. Malgré tout, Laurent Perrin refuse d'entendre parler d'un départ d'Ousmane Dembélé ; du moins, pas avant deux ans.

Lorsqu'il a posé ses valises à Paris , Ousmane Dembélé a paraphé un bail de cinq saisons avec le PSG , soit jusqu'au 30 juin 2028. Ne voulant pas voir son numéro 10 changer d'air dans un avenir proche, la direction du club rouge et bleu aurait lancé les pourparlers pour le prolonger. Toutefois, le PSG et le clan Dembélé auraient du mal à trouver un terrain d'entente sur le plan financier.

«Ne touchez pas à l'idole du Parc»

Interrogé par un internaute lors d'un tchat, Laurent Perrin a pris position sur l'avenir d'Ousmane Dembélé au PSG. « Faut-il vendre Barcola, Dembelé, Zabarnyi, qui ne seront pas fiables pour le futur du PSG, car Dembelé a eu son heure de gloire et des ailiers comme Barcola, mais efficaces, c'est largement trouvable ? Vous pensez vraiment ce que vous dites ou c'est de la provocation ? C'est un peu maladroit de mélanger Zabarnyi avec Dembélé et Barcola. Concernant Dembélé, on parle du Ballon d'or, un joueur exemplaire par son attitude, spectaculaire et désormais décisif, un joueur extraordinaire. Un joueur qui fait déplacer les foules, un joueur qui transforme un soporifique PSG-Lille en match inoubliable. Il a 28 ans, il est sous contrat jusqu'en 2028 et vous voulez le vendre ? Heureusement que vous n'êtes pas président du PSG. Après, il y aura des négociations salariales, peut-être des désaccords, peut-être une séparation dans deux ans, c'est la vie. On verra. Mais d'ici là, ne touchez pas à l'idole du Parc ! », a pesté le journaliste du Parisien.