PSG : C'est terminé pour ce transfert à 50M€ !

Tombé sous le charme de Kang-In Lee, l'Atlético de Madrid aimerait boucler son transfert. De son côté, le PSG serait prêt à se séparer de son numéro 19, et ce, en cas d'offre comprise entre 40 et 50M€. Malgré tout, Kang-In Lee devrait finir la saison à Paris.
Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 22M€ pour arracher Kang-In Lee à Majorque. Lors de son arrivée à Paris, l'international sud-coréen a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028.
Mercato : Lee va finir la saison au PSG
S'il lui reste deux ans et demi de contrat, Kang-In Lee pourrait tout de même quitter le PSG dans un avenir proche. En effet, l'Atlético de Madrid serait emballé par l'idée de le recruter. Et à en croire les dernières indiscrétions de Marca, le PSG serait prêt à le vendre en cas d'offre comprise entre 40 et 50M€. Malgré tout, Kang-In Lee ne devrait pas partir lors de ce mercato hivernal.
«Il a eu des envies d'ailleurs l'été dernier, mais...»
Lors d'un tchat avec des internautes, Laurent Perrin a lâché toutes ses vérités sur l'avenir de Kang-In Lee au PSG. « Est-ce qu'on s'attend à un transfert de Kang-in Lee ? Je pense qu'il devrait partir au mercato d'été. Est-ce que Dro Fernandes sera son remplaçant ? Comme révélé hier par Adrien Chantegrelet (journaliste du parisien), Kang-In Lee ne quittera pas Paris cet hiver. Il a eu des envies d'ailleurs l'été dernier, mais il devrait rester jusqu'en juin », a affirmé le journaliste du Parisien ce mercredi après-midi.