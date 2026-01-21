PSG : C'est terminé pour ce transfert à 50M€ !

Amadou Diawara

Tombé sous le charme de Kang-In Lee, l'Atlético de Madrid aimerait boucler son transfert. De son côté, le PSG serait prêt à se séparer de son numéro 19, et ce, en cas d'offre comprise entre 40 et 50M€. Malgré tout, Kang-In Lee devrait finir la saison à Paris.

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 22M€ pour arracher Kang-In Lee à Majorque. Lors de son arrivée à Paris, l'international sud-coréen a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028.

Mercato : Lee va finir la saison au PSG S'il lui reste deux ans et demi de contrat, Kang-In Lee pourrait tout de même quitter le PSG dans un avenir proche. En effet, l'Atlético de Madrid serait emballé par l'idée de le recruter. Et à en croire les dernières indiscrétions de Marca, le PSG serait prêt à le vendre en cas d'offre comprise entre 40 et 50M€. Malgré tout, Kang-In Lee ne devrait pas partir lors de ce mercato hivernal.