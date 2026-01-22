Accord surprise au PSG, c'est officiel !

Pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1, le PSG de Luis Enrique se déplace sur la pelouse de l'AJ Auxerre ce vendredi soir. Exceptionnellement, cette rencontre débutera à 20 heures, et non à 21 heures, à l'Abbé-Deschamps. A la demande du PSG, le match a été avancé d'une heure.
Le match AJA-PSG a été avancé
Le PSG veut optimiser son temps de récupération
D'après les indiscrétions de RMC Sport, le PSG aurait demandé à avancer sa confrontation face à l'AJ Auxerre d'une heure, et ce, pour optimiser son temps de récupération entre ses deux matchs de Ligue des Champions. Après le coup de sifflet final de la 19ème journée de Ligue 1, la délégation parisienne pourra rentrer plus tôt de l'Yonne. Comme précisé par le média français, le PSG a discuté avec la LFP et l'AJA, qui ont accepté de répondre favorablement à la requête du club rouge et bleu.