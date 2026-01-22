Un attaquant débarque à Paris : Le PSG annonce un renfort !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Auxerre vendredi soir, Luis Enrique s'est notamment prononcé sur le retour des deux finalistes de la CAN. Et alors qu'il existe toujours un doute quant à la participation d'Achraf Hakimi, Ibrahim Mbaye sera bien là.

Après la finale de la CAN remportée par le Sénégal contre le Maroc, les joueurs sont de retour dans leur club. C'est le cas au PSG où Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye ont fait leur retour pour le plus grand bonheur de Luis Enrique qui salue notamment le niveau du champion d'Afrique sénégalais.

Luis Enrique confirme pour Mbaye « Il y a des moments compliqués avec peu de joueurs, mais c’est normal cette saison. Il faut l’accepter. Avoir Hakimi et Mbaye de retour, c’est très positif. Je suis très content pour lui. Il a 17 ans, mais déjà de l’expérience. La CAN a été importante pour la maturité, il a bien joué, il a montré qu’il a le niveau. Ce sont de bonnes nouvelles de les avoir », explique-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.