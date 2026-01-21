Achraf Hakimi : Il annonce un coup à la Kylian Mbappé au PSG !

Ce dimanche soir, le Maroc a perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal. D'après Laurent Perrin, Achraf Hakimi doit vite enchainer avec le PSG pour se remettre de cette désillusion. De cette manière, le numéro 2 de Luis Enrique pourrait imiter Kylian Mbappé, qui avait porté le club de la capitale après la Coupe du Monde au Qatar.
Ce dimanche, le Maroc est passé tout près de remporter la finale de la CAN 2025 sur ses terres. Toutefois, Brahim Diaz a vu sa panenka sur penalty être captée par Edouard Mendy, et ce, dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps. Et finalement, le Sénégal s'est imposé à l'issue des prolongations (1-0).
CAN 2025 : Hakimi doit vite rejouer avec le PSG pour oublier
Capitaine du Maroc, Achraf Hakimi pourrait avoir besoin de temps pour se remettre de cette désillusion à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais à en croire Laurent Perrin, journaliste du Parisien, le latéral droit de 27 ans doit enchainer rapidement avec le PSG pour passer à autre chose.
«Mbappé avait porté Paris après le Mondial au Qatar»
« Craignez-vous qu'Achraf Hakimi ne revienne à Paris le moral dans les chaussettes après ce qui lui est tombé sur la tête lors de la dernière finale de la CAN ? C'est une question très intéressante. Il faut du temps pour effacer une telle déception, une telle tristesse. Beaucoup de joueurs de l'équipe de France ont eu du mal à enchaîner après la finale de Coupe du monde perdue face à l'Argentine. Mais le meilleur moyen de passer à autre chose, c'est de vite se projeter vers de nouveaux objectifs. Hakimi doit vite rejouer pour oublier. Je ne pense pas qu'il sera à Auxerre vendredi, mais il devrait être dans le groupe la semaine prochaine pour la réception de Newcastle. Mbappé avait enchaîné après le Mondial au Qatar et c'est lui qui avait porté Paris jusqu'à la fin de la saison », a jugé Laurent Perrin, journaliste du Parisien, lors d'un tchat avec des internautes.