Achraf Hakimi : Il annonce un coup à la Kylian Mbappé au PSG !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le Maroc a perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal. D'après Laurent Perrin, Achraf Hakimi doit vite enchainer avec le PSG pour se remettre de cette désillusion. De cette manière, le numéro 2 de Luis Enrique pourrait imiter Kylian Mbappé, qui avait porté le club de la capitale après la Coupe du Monde au Qatar.

Ce dimanche, le Maroc est passé tout près de remporter la finale de la CAN 2025 sur ses terres. Toutefois, Brahim Diaz a vu sa panenka sur penalty être captée par Edouard Mendy, et ce, dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps. Et finalement, le Sénégal s'est imposé à l'issue des prolongations (1-0).

CAN 2025 : Hakimi doit vite rejouer avec le PSG pour oublier Capitaine du Maroc, Achraf Hakimi pourrait avoir besoin de temps pour se remettre de cette désillusion à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais à en croire Laurent Perrin, journaliste du Parisien, le latéral droit de 27 ans doit enchainer rapidement avec le PSG pour passer à autre chose.