PSG : C'est fait, une star arrive à Paris !

Absent depuis plusieurs mois, Achraf Hakimi va enfin faire son retour avec le PSG. De retour à Paris après une CAN mouvementée, l'international marocain sera à l'entraînement ce mercredi à 17h. Un renfort de poids pour Luis Enrique qui dispose d'un effectif limité sur le plan quantitatif.
Battu mardi soir sur la pelouse du Sporting CP (1-2), le PSG a montré les limites de son effectif. En effet, Luis Enrique ne disposait que de cinq joueurs de champ sur son banc pour cette rencontre, ce qui a clairement posé problème. Mais le club de la capitale va pouvoir compter sur un renfort de poids.
Hakimi, le grand retour !
Comme le révèle Le Parisien, Achraf Hakimi a effectivement fait son grand retour à Paris mardi et sera déjà à l'entraînement ce mercredi. Blessé le 4 novembre dernier lors du choc contre le Bayern Munich, l'international marocain a cruellement manqué au PSG bien que Warren Zaïre-Emery ait assuré un intérim de grande qualité. Mais entre sa blessure puis sa participation à la CAN, Hakimi a raté quasiment trois mois de compétition avec le PSG. Quelques jours après la finale très animée de la Coupe d'Afrique entre le Maroc et le Sénégal, le latéral droit va donc retrouver le club parisien.
«Je veux remercier du fond du cœur Walid Regragui»
Juste avant son retour, Achraf Hakimi a d'ailleurs tenu à dresser la bilan de cette CAN au Maroc. « Je veux remercier du fond du cœur Walid Regragui et tout son staff, mais surtout mes coéquipiers. Pour le travail, l’engagement et l’énorme sacrifice que nous avons accomplis ensemble durant cette Coupe d’Afrique. Ce sont 35 jours de vie commune, d’efforts constants, de discipline et d’unité. Un groupe qui a montré au monde que le Maroc ne se contente pas de batailler : le Maroc inspire. Aujourd’hui, cette sélection marocaine est devenue une équipe forte, respectée et admirée, à l’image d’un pays qui avance avec confiance et qui montre au monde qu’il fait partie des grandes nations du football. Chaque entraînement, chaque match et chaque moment partagé ont incarné des valeurs de grandeur : le respect, le don de soi, l’humilité et une immense fierté de représenter toute une nation. Nous avons porté le nom du Maroc avec honneur et fait naître l’espoir chez des millions de personnes, au pays et au-delà de nos frontières. Ce chemin ne s’arrête pas ici. Ce que nous avons vécu constitue une base solide pour l’avenir. Avec cet état d’esprit, cette union et cette ambition, il n’y a aucune limite à ce que cette sélection peut accomplir. L’avenir se construit à partir de ce que nous semons aujourd’hui. L’avenir est prometteur. Le Maroc continuera d’avancer la tête haute. Merci pour tout. Dima Maghrib », a écrit le capitaine des Lions de l'Atlas sur ses réseaux sociaux.