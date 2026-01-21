PSG : C'est fait, une star arrive à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent depuis plusieurs mois, Achraf Hakimi va enfin faire son retour avec le PSG. De retour à Paris après une CAN mouvementée, l'international marocain sera à l'entraînement ce mercredi à 17h. Un renfort de poids pour Luis Enrique qui dispose d'un effectif limité sur le plan quantitatif.

Battu mardi soir sur la pelouse du Sporting CP (1-2), le PSG a montré les limites de son effectif. En effet, Luis Enrique ne disposait que de cinq joueurs de champ sur son banc pour cette rencontre, ce qui a clairement posé problème. Mais le club de la capitale va pouvoir compter sur un renfort de poids.

Hakimi, le grand retour ! Comme le révèle Le Parisien, Achraf Hakimi a effectivement fait son grand retour à Paris mardi et sera déjà à l'entraînement ce mercredi. Blessé le 4 novembre dernier lors du choc contre le Bayern Munich, l'international marocain a cruellement manqué au PSG bien que Warren Zaïre-Emery ait assuré un intérim de grande qualité. Mais entre sa blessure puis sa participation à la CAN, Hakimi a raté quasiment trois mois de compétition avec le PSG. Quelques jours après la finale très animée de la Coupe d'Afrique entre le Maroc et le Sénégal, le latéral droit va donc retrouver le club parisien.