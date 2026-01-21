Lucas Chevalier : La révélation inquiétante pour le PSG !

Lucas Chevalier n’est pas exempt de tout reproche sur les deux buts encaissés par le Paris Saint-Germain mardi soir, sur la pelouse du Sporting CP (2-1). Un résultat qui n’arrange pas les statistiques du portier français, qui n’a réussi à garder sa cage inviolée en Ligue des champions qu’à deux reprises depuis le début de sa carrière…
C’est un revers que le PSG a du mal à accepter, tant le Sporting CP (1-2) a été dominé lors de cette avant-dernière journée de Ligue des champions. Pourtant, c’est bien la formation portugaise qui est sortie gagnante de ce duel, grâce à un doublé de Luis Suarez, qui a notamment profité d’une frappe de Francisco Trincao difficilement repoussée par Lucas Chevalier pour crucifier le PSG dans les dernières minutes.
Lucas Chevalier a du mal en Ligue des champions
Pas exempt de tout reproche sur le match de mardi soir, Lucas Chevalier ne peut pas compter sur les statistiques pour se consoler. Avec son international français dans les cages, le PSG a encaissé au moins 2 buts lors de chacun de ses quatre derniers matchs de Ligue des champions, soit 9 buts au total. Matveï Safonov était titulaire lors du nul à Bilbao (0-0) en décembre dernier.
Seulement deux clean sheet en Ligue des champions
Le compte Stats du Foot ajoute que Lucas Chevalier n'a réalisé que deux clean sheet en 16 matchs de Ligue des champions disputés depuis le début de sa carrière. Face au Real Madrid avec le LOSC (1-0), avec une prestation XXL en octobre 2024, puis sous le maillot du PSG contre l’Atalanta (4-0) en septembre dernier.