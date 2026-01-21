Lucas Chevalier : La révélation inquiétante pour le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lucas Chevalier n’est pas exempt de tout reproche sur les deux buts encaissés par le Paris Saint-Germain mardi soir, sur la pelouse du Sporting CP (2-1). Un résultat qui n’arrange pas les statistiques du portier français, qui n’a réussi à garder sa cage inviolée en Ligue des champions qu’à deux reprises depuis le début de sa carrière…

C’est un revers que le PSG a du mal à accepter, tant le Sporting CP (1-2) a été dominé lors de cette avant-dernière journée de Ligue des champions. Pourtant, c’est bien la formation portugaise qui est sortie gagnante de ce duel, grâce à un doublé de Luis Suarez, qui a notamment profité d’une frappe de Francisco Trincao difficilement repoussée par Lucas Chevalier pour crucifier le PSG dans les dernières minutes.

Lucas Chevalier a du mal en Ligue des champions Pas exempt de tout reproche sur le match de mardi soir, Lucas Chevalier ne peut pas compter sur les statistiques pour se consoler. Avec son international français dans les cages, le PSG a encaissé au moins 2 buts lors de chacun de ses quatre derniers matchs de Ligue des champions, soit 9 buts au total. Matveï Safonov était titulaire lors du nul à Bilbao (0-0) en décembre dernier.