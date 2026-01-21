Le PSG perd un joueur, l’annonce surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Entré en jeu à la 80e, Ilya Zabarnyi ne s’est pas illustré contre le Sporting, ayant sa part de responsabilité sur le deuxième but des Portugais contre le PSG. En conférence de presse, Luis Enrique a révélé que le remplacement de Fabian Ruiz par le défenseur ukrainien s’expliquait par une blessure…

Le PSG crie à l’injustice après sa défaite sur la pelouse du Sporting (1-2). Il faut dire que les hommes de Luis Enrique ont multiplié les occasions, et même les buts refusés, avant de voir l’équipe locale décrocher la victoire dans les dernières minutes de la partie. Un deuxième but portugais sur lequel Ilya Zabarnyi a sa part de responsabilité, le défenseur ukrainien ayant été dépassé par Alisson Santos au départ de l’action.

Fabian Ruiz blessé En difficulté depuis son arrivée dans la capitale, Ilya Zabarnyi est entré à dix minutes de la fin en remplacement de Fabian Ruiz, un remplacement qui n’était pas prévu comme l’a révélé Luis Enrique. « Il était blessé et, sur le banc, on n'avait que cinq joueurs. Quand il y a des problèmes, ne vous inquiétez pas, c'est de ma faute, mais je suis très satisfait », a réagi l’entraîneur du PSG.