Le PSG perd un joueur, l’annonce surprise !

Entré en jeu à la 80e, Ilya Zabarnyi ne s’est pas illustré contre le Sporting, ayant sa part de responsabilité sur le deuxième but des Portugais contre le PSG. En conférence de presse, Luis Enrique a révélé que le remplacement de Fabian Ruiz par le défenseur ukrainien s’expliquait par une blessure…
Le PSG crie à l’injustice après sa défaite sur la pelouse du Sporting (1-2). Il faut dire que les hommes de Luis Enrique ont multiplié les occasions, et même les buts refusés, avant de voir l’équipe locale décrocher la victoire dans les dernières minutes de la partie. Un deuxième but portugais sur lequel Ilya Zabarnyi a sa part de responsabilité, le défenseur ukrainien ayant été dépassé par Alisson Santos au départ de l’action.
Fabian Ruiz blessé
En difficulté depuis son arrivée dans la capitale, Ilya Zabarnyi est entré à dix minutes de la fin en remplacement de Fabian Ruiz, un remplacement qui n’était pas prévu comme l’a révélé Luis Enrique. « Il était blessé et, sur le banc, on n'avait que cinq joueurs. Quand il y a des problèmes, ne vous inquiétez pas, c'est de ma faute, mais je suis très satisfait », a réagi l’entraîneur du PSG.
« On a perdu parce que c'est un sport de m*rde »
« On était frustrés, et moi le premier, parce que je comprends mes joueurs. On a perdu parce que c'est un sport de merde, le football est de la merde, a ajouté Luis Enrique. On a perdu contre le Paris FC, fait match nul à Bilbao et ce soir de la même façon. Je suis habitué à ça. C'est frustrant et je peux comprendre mes joueurs. Vous aimez les résultats et les critiques, mais je voudrais féliciter mes joueurs : je suis très fier d'eux. »