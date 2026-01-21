PSG - Dembélé : Le jackpot promis par un Marseillais !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais doté d’un nouveau statut après avoir remporté le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé pourrait prolonger au PSG, mais pas à n’importe quel prix. Si le club parisien ne souhaite pas faire de folies au niveau des salaires, Samir Nasri, ancien joueur de l’OM, estime que le Français mérite une récompense après son incroyable distinction.

Ousmane Dembélé et le PSG, une histoire vouée à continuer ? Alors que son contrat actuel expire en juin 2028 à Paris, le Ballon d’Or 2025 va prochainement être amené à négocier sa prolongation avec les dirigeants parisiens. Mais à quel prix ? Si plusieurs sources indiquent que Dembélé souhaite une belle revalorisation salariale, le président Nasser Al-Khelaïfi martèle que le PSG ne fera pas de folies.

Le PSG ne se ruinera pas pour Dembélé « On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs. Mais tout le monde le sait, tout le monde le respecte. C’est l’équipe et le club qui sont le plus important. Mais Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. C’est une magnifique personne », a ainsi indiqué le président du PSG ce mardi.