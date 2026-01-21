Kylian Mbappé : La réponse fracassante à 61M€ du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à son départ du PSG, Kylian Mbappé avait engagé un bras de fer avec son ancien employeur, réclamant 55M€ de primes et salaires impayés. Un conflit qui s’est fini devant le conseil des prud’hommes. Alors que le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ au désormais joueur du Real Madrid, la direction parisien a tenu un discours inattendue suite à ce verdict.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, l’histoire n’était pas totalement terminée. En effet, les deux parties étaient engagées dans un bras de fer à plusieurs millions d’euros. Désormais au Real Madrid, le Français réclamait ainsi 55M€ à son ancien employeur. La justice a finalement tranché et c’est ainsi que les prud’hommes ont condamné le PSG à verser 61M€ à Mbappé.

« Le fait d’être allé jusqu’au procès était avant tout une question de principe » Le PSG aura donc perdu son combat face à Kylian Mbappé. Mais voilà que le club de la capitale ne considérerait pas cela comme une défaite. Bien au contraire. En effet, pour The Athletic, une source haut placée au PSG a fait savoir : « Le fait d’être allé jusqu’au procès était avant tout une question de principe : plus personne ne recommencera. Nous ne considérons pas cela comme un défaite. Nous sommes ravis que ce soit enfin terminé ».