Rupture au PSG : Il réclame la fin !

Arrivé au PSG en 2023, Kang-In Lee n’a jamais pu prétendre à plus qu’un rôle de remplaçant au sein de l’effectif de Luis Enrique. Convoité sur ce mercato hivernal par l’Atlético de Madrid, le Sud-Coréen, formé à Valence, verrait d’un bon œil le fait de retourner en Liga en janvier.
Le mercato hivernal du PSG pourrait se décanter dans les prochains jours. Si le club de la capitale tente actuellement de boucler l’arrivée du jeune Dro Fernandez (18 ans), Paris pourrait également connaître un départ surprise au sein de son effectif.
Kang-In Lee convoité
Arrivé en 2023, Kang-In Lee n’a jamais véritablement réussi à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique. Utilisé en tant que remplaçant utile par séquence, le Sud-Coréen pourrait tenter prochainement de relancer sa carrière. Formé à Valence puis révélé à Majorque, le numéro 19 du PSG ne serait pas opposé à l’idée de retrouver le championnat espagnol comme l’indique la Cadena SER ce mardi.
Le Sud-Coréen souhaite rejoindre l’Atlético
Depuis plusieurs jours, l’Atlético de Madrid négocie avec le PSG afin d’obtenir la signature du joueur de 24 ans. Comme le révèle le média ibérique, Kang-In Lee est très ouvert à ce possible départ, tandis que toutes les parties impliquées seraient confiantes quant à une issue positive des négociations dans les jours à venir.