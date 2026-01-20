Rupture au PSG : Il réclame la fin !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2023, Kang-In Lee n’a jamais pu prétendre à plus qu’un rôle de remplaçant au sein de l’effectif de Luis Enrique. Convoité sur ce mercato hivernal par l’Atlético de Madrid, le Sud-Coréen, formé à Valence, verrait d’un bon œil le fait de retourner en Liga en janvier.

Le mercato hivernal du PSG pourrait se décanter dans les prochains jours. Si le club de la capitale tente actuellement de boucler l’arrivée du jeune Dro Fernandez (18 ans), Paris pourrait également connaître un départ surprise au sein de son effectif.

Kang-In Lee convoité Arrivé en 2023, Kang-In Lee n’a jamais véritablement réussi à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique. Utilisé en tant que remplaçant utile par séquence, le Sud-Coréen pourrait tenter prochainement de relancer sa carrière. Formé à Valence puis révélé à Majorque, le numéro 19 du PSG ne serait pas opposé à l’idée de retrouver le championnat espagnol comme l’indique la Cadena SER ce mardi.