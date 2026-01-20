PSG - Fou furieux, il vire un joueur : Le vestiaire intervient !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En partance pour le PSG, Dro Fernandez va ainsi quitter son club formateur le FC Barcelone où la rancœur est importante. Hansi Flick est effectivement très remonté contre le jeune milieu de terrain au point de lui avoir interdit l'accès au centre d'entraînement. Une situation qui a poussé les cadres du vestiaire à intervenir.

Ce sera peut-être l'in des très jolis coups du mercato d'hiver. Le PSG serait effectivement sur le point de boucler le transfert de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone. La transaction pourrait atteindre les 6M€, soit le montant de sa clause libératoire. Une situation a a passablement agacé Hansi Flick qui n'a pas caché sa colère en conférence de presse.

Flick écarte Dro... « Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100 %, y mettre tout ton cœur. C'est ce que je veux dire à tous les joueurs qui sont avec nous et ceux qui le seront dans le futur. Tu dois vivre pour ces couleurs. C'est ce que je veux voir. Tous les autres, je n'en veux pas », lâchait le coach du Barça devant les médias.