PSG - Fou furieux, il vire un joueur : Le vestiaire intervient !

En partance pour le PSG, Dro Fernandez va ainsi quitter son club formateur le FC Barcelone où la rancœur est importante. Hansi Flick est effectivement très remonté contre le jeune milieu de terrain au point de lui avoir interdit l'accès au centre d'entraînement. Une situation qui a poussé les cadres du vestiaire à intervenir.
Ce sera peut-être l'in des très jolis coups du mercato d'hiver. Le PSG serait effectivement sur le point de boucler le transfert de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone. La transaction pourrait atteindre les 6M€, soit le montant de sa clause libératoire. Une situation a a passablement agacé Hansi Flick qui n'a pas caché sa colère en conférence de presse.
Flick écarte Dro...
« Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100 %, y mettre tout ton cœur. C'est ce que je veux dire à tous les joueurs qui sont avec nous et ceux qui le seront dans le futur. Tu dois vivre pour ces couleurs. C'est ce que je veux voir. Tous les autres, je n'en veux pas », lâchait le coach du Barça devant les médias.
... le vestiaire intervient !
Fou furieux, Hansi Flick avait même décidé de totalement exclure Dro Fernandez du groupe en lui interdisant l'accès au centre d'entraînement. Cependant, selon les informations de SPORT, le vestiaire catalan a jugé ça trop sévère et les cadres du Barça sont donc intervenus afin de que le technicien allemand revienne sur sa décision. Finalement, Dro Fernandez continue à s'entraîner avec le Barça jusqu'à son départ, probablement vers le PSG.