Kylian Mbappé a insulté Lionel Messi, le craquage hilarant au PSG !

Amadou Diawara

Lors de son passage au PSG, Kylian Mbappé (27 ans) s'en est pris à Lionel Messi (38 ans). Comme l'a raconté Javier Pastore, ex-pensionnaire du club parisien, l'actuel numéro 10 du Real Madrid a insulté la vedette argentine. S'il en voulait à la Pulga à ce moment-là, Kylian Mbappé a utilisé le ton de la blague.

Lors d'un entretien accordé à La Nacion en mars 2024, Javier Pastore a raconté une anecdote sur Kylian Mbappé et Lionel Messi. D'après l'ancien numéro 27 du PSG, le Français a insulté la Pulga lorsqu'ils évoluaient ensemble sous les couleurs parisiennes, et ce, sur le ton de la blague.

Lionel Messi réclame son transfert… en plein match ! https://t.co/S61IWViW5I — le10sport (@le10sport) March 3, 2026

«Ce fils de p*** de Messi...» « Kylian Mbappé ? Je l'ai vu quelques mois après la finale (de la Coupe du Monde) au Qatar, lorsque le PSG est allé s'entraîner et jouer un match. J'étais dans le vestiaire, avec lui, avec Messi, avec Ney. Je l'ai félicité pour la Coupe du monde et il m'a répondu : "Noooon, c'est ce fils de pute de Messi qui nous a battus en Coupe du monde". Il l'a dit en blaguant, comme pour dire que Leo l'avait gagnée tout seul », a confié Javier Pastore, avant d'en rajouter une couche.