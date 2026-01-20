Nuno Mendes : La grave blessure qui choque le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très impressionnant depuis plusieurs mois, Nuno Mendes s'est imposé comme le meilleur latéral gauche du monde. Un statut qu'il doit notamment à des qualités athlétiques hors du commun. Et tout cela, le joueur du PSG le devrait à une très grave blessure durant sa jeunesse. Explications.

C'est un débat qui ne souffre d'aucune contestation : Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche du monde. Et pourtant, rien ne prédestinait le joueur du PSG à atteindre un tel niveau. Ce qui choque le plus avec Nuno Mendes, ce sont ses qualités athlétiques. Sa puissance au démarrage ainsi que sa vitesse en font un joueur quasiment inarrêtable. Et à en croire son ancien coéquipier chez les jeunes du Sporting CP, Gonçalo Batalha, tout cela est du à une grave blessure.

La blessure qui a changé la vie de Nuno Mendes « Je me souviens d'un match à Loures, quand nous étions en U 17, où il a subi une blessure très grave. Il s'était cassé la jambe. C'est là qu'il a pris conscience de ce qu'il voulait devenir. Non seulement il s'est remis de cette blessure, mais il a alors beaucoup évolué physiquement et mentalement, il est devenu un bourreau de travail et n'a cessé de progresser avec l'humilité dont il fait encore preuve aujourd'hui », raconte-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.