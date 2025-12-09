Nuno Mendes remplacé : Le PSG promet une grosse surprise !

De retour dans le groupe pour le déplacement du PSG sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, Nuno Mendes n'est toutefois pas assuré de pouvoir débuté, et en l'absence de Lucas Hernandez, suspendu, Luis Enrique devrait être contraint d'innover pour le poste de latéral gauche.
Mercredi soir sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, le PSG sera privé de Lucas Hernandez, suspendu trois matches après son expulsion contre Tottenham. Une absence problématique puisque Nuno Mendes, présent dans le groupe, fait tout juste son retour et semble encore un peu juste pour envisager débuter la rencontre. Pas conséquent, Luis Enrique annonce une possible surprise pour occuper le poste de latéral gauche contre le club basque.
Qui pour remplacer Nuno Mendes ?
« Nuno Mendes a manqué l'entraînement d'aujourd'hui. On va faire comme d'habitude lorsqu'il y a un blessé: chercher une solution. Beaucoup de joueurs peuvent jouer à gauche, Mayulu, Pacho, Zaïre-Emery. Avec la mentalité, tout le monde peut jouer latéral », a-t-il confié en conférence de presse.
Luis Enrique réserve une surprise
Luis Enrique s'est également prononcé sur le retour d'un autre joueur très important à savoir Désiré Doué. « Doué est de retour, c'est important pour nous de savoir gérer ses minutes. Je l'ai vu cette semaine, j'espère qu'il pourra jouer demain et on verra demain pour le temps de jeu exact », a confié l'entraîneur du PSG.