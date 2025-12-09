Nuno Mendes remplacé : Le PSG promet une grosse surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour dans le groupe pour le déplacement du PSG sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, Nuno Mendes n'est toutefois pas assuré de pouvoir débuté, et en l'absence de Lucas Hernandez, suspendu, Luis Enrique devrait être contraint d'innover pour le poste de latéral gauche.

Mercredi soir sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, le PSG sera privé de Lucas Hernandez, suspendu trois matches après son expulsion contre Tottenham. Une absence problématique puisque Nuno Mendes, présent dans le groupe, fait tout juste son retour et semble encore un peu juste pour envisager débuter la rencontre. Pas conséquent, Luis Enrique annonce une possible surprise pour occuper le poste de latéral gauche contre le club basque.

Qui pour remplacer Nuno Mendes ? « Nuno Mendes a manqué l'entraînement d'aujourd'hui. On va faire comme d'habitude lorsqu'il y a un blessé: chercher une solution. Beaucoup de joueurs peuvent jouer à gauche, Mayulu, Pacho, Zaïre-Emery. Avec la mentalité, tout le monde peut jouer latéral », a-t-il confié en conférence de presse.