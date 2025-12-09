Andrea Pirlo au PSG, l’annonce improbable !

Pierrick Levallet

Le PSG ne précipite pas les choses avec Ousmane Dembélé. Revenu de blessure contre Tottenham, le champion du monde 2018 n’a pas encore démarré une rencontre en tant que titulaire depuis son retour. Le Ballon d’Or 2025 a d’ailleurs évolué dans un registre différent contre le Stade Rennais. Chez les Rouge-et-Bleu, on n’a pas manqué de le comparer à un certain Andrea Pirlo.

Le PSG prend son temps avec Ousmane Dembélé. Depuis que le Ballon d’Or 2025 est revenu de blessure, le club de la capitale ne lui accorde que quelques minutes. L’attaquant de 28 ans suit un protocole très précis pour éviter une éventuelle rechute, et Luis Enrique s’y tient formellement. Les Rouge-et-Bleu ont opté pour un retour progressif avec le champion du monde 2018.

Ousmane Dembélé comparé à Andrea Pirlo au PSG ! Contre le Stade Rennais, Ousmane Dembélé a d’ailleurs joué dans un registre bien différent. L’international français a limité les un-contre-un, les courses intenses et les dribbles pour se focaliser davantage sur la distribution du jeu. « Il a joué comme Pirlo ! » a ainsi lancé une source interne du PSG, un tantinet chambreuse, à L’Equipe.