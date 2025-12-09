Ousmane Dembélé : L'annonce officielle du PSG !

Amadou Diawara

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG affronte l'Athletic à Bilbao ce mercredi soir. Malheureusement pour Luis Enrique, il va devoir faire sans Ousmane Dembélé pour cette rencontre. Malade, le numéro 10 du PSG est forfait.

Ce mercredi soir, le PSG se déplace à Bilbao, et ce, pour affronter l'Athletic. En effet, les hommes de Luis Enrique vont se frotter au club basque à San Mamés.

Athletic-PSG : Ousmane Dembélé est forfait Malheureusement pour le PSG, quatre joueurs sont d'ores et déjà forfaits pour la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions : Ousmane Dembélé, Lucas Chevalier, Achraf Hakimi et Lucas Beraldo.