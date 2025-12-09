Ousmane Dembélé : L'annonce officielle du PSG !

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG affronte l'Athletic à Bilbao ce mercredi soir. Malheureusement pour Luis Enrique, il va devoir faire sans Ousmane Dembélé pour cette rencontre. Malade, le numéro 10 du PSG est forfait.
Ce mercredi soir, le PSG se déplace à Bilbao, et ce, pour affronter l'Athletic. En effet, les hommes de Luis Enrique vont se frotter au club basque à San Mamés.
Athletic-PSG : Ousmane Dembélé est forfait
Malheureusement pour le PSG, quatre joueurs sont d'ores et déjà forfaits pour la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions : Ousmane Dembélé, Lucas Chevalier, Achraf Hakimi et Lucas Beraldo.
Sur son compte X, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a communiqué son point médical avant son duel face à l'Athletic Bilbao, prévu ce mardi soir. « Malade, Ousmane Dembélé reste au repos. Lucas Chevalier continue ses soins. Lucas Beraldo effectue un travail de rééducation. Achraf Hakimi poursuit son travail de rééducation », peut-on lire. Ces quatre joueurs ne figureront donc pas dans le groupe de Luis Enrique pour le prochain match du PSG. Reste à savoir si certains d'entre eux seront de retour ce samedi soir pour le déplacement à Metz (16ème journée de Ligue 1).