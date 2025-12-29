«Beaucoup de gens ne savent pas...» : Le relation cachée de Max Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Max Verstappen fait désormais partie des plus anciens pilotes de la grille. C'est ainsi qu'il a noué des liens particuliers avec certains de ses jeunes adversaires à l'image de Gabriel Bortoleto qui révèle être très proche du quadruple champion du monde.

Arrivée en Formule 1 il y a 10 ans, Max Verstappen fait désormais partie des plus anciens pilotes du plateau. Un statut qui lui permet de prendre sous son aile plusieurs débutants à l'image de Gabriel Bortoleto. Le pilote brésilien se confie d'ailleurs sur relation secrète avec le quadruple champion du monde.

Bortoleto et sa relation secrète avec Verstappen « Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est qu’il m’a énormément aidé tout au long de ma carrière, même quand j’étais encore dans les formules juniors. J’ai l’habitude de lui poser beaucoup de questions, même sur mes propres contrats, quand j’étais encore en catégories juniors. Quand j’allais signer chez McLaren, je lui ai demandé son avis », révèle-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.