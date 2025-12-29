«Beaucoup de gens ne savent pas...» : Le relation cachée de Max Verstappen !

Star des paddocks de Formule 1, Max Verstappen fait désormais partie des plus anciens pilotes de la grille. C'est ainsi qu'il a noué des liens particuliers avec certains de ses jeunes adversaires à l'image de Gabriel Bortoleto qui révèle être très proche du quadruple champion du monde.
Arrivée en Formule 1 il y a 10 ans, Max Verstappen fait désormais partie des plus anciens pilotes du plateau. Un statut qui lui permet de prendre sous son aile plusieurs débutants à l'image de Gabriel Bortoleto. Le pilote brésilien se confie d'ailleurs sur relation secrète avec le quadruple champion du monde.
Bortoleto et sa relation secrète avec Verstappen
« Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est qu’il m’a énormément aidé tout au long de ma carrière, même quand j’étais encore dans les formules juniors. J’ai l’habitude de lui poser beaucoup de questions, même sur mes propres contrats, quand j’étais encore en catégories juniors. Quand j’allais signer chez McLaren, je lui ai demandé son avis », révèle-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
«Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est qu’il m’a énormément aidé»
« Quand j’allais rejoindre Sauber, je lui ai aussi demandé ce qu’il en pensait. Il a toujours été impliqué, même si les gens ne s’en rendent pas vraiment compte, dans le sens où il a toujours été capable de m’aider quand j’avais des questions. Il ne me disait pas quoi faire, mais il me donnait son opinion sur les choses que je lui demandais. Et c’est vraiment très gentil de sa part, parce qu’il n’a pas besoin de faire ça », ajoute Gabriel Bortoleto.