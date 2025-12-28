F1 : Transfert avec Verstappen, la catastrophe annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2026, Max Verstappen va découvrir un nouveau coéquipier en la personne d’Isack Hadjar. Le jeune Français va devoir résister chez Red Bull, où de nombreux pilotes se sont succéder sans parvenir à sortir de l’ombre du Néerlandais. Ayant vécu ce sombre scénario, Sergio Perez a affirmé que la marche allait être compliquée pour Hadjar.

Un défi immense. Tout juste âgé de 21 ans, Isack Hadjar va découvrir le plus haut niveau chez Red Bull. Aligné aux côtés de Max Verstappen à partir de la saison prochaine. Le jeune Français va donc tenter de mettre fin à la malédiction touchant les coéquipiers du Néerlandais, qui n’ont jamais pu s’inscrire dans la durée au sein de l’écurie autrichienne.

« Il faut constamment s'adapter au style de Verstappen » Ayant vécu cela entre 2021 et 2024, Sergio Perez est revenu sur cette épreuve qui attend Isack Hadjar. « Ce qui s'est passé chez Red Bull, en fin de compte, je savais que c'était ce qui pouvait m'arriver de mieux. Parce qu'être chez Red Bull, dans les conditions qui étaient les miennes, était extrêmement exigeant. Et tout pilote qui est arrivé ou arrivera continuera à faire face aux mêmes problèmes, parce que c'est une voiture très complexe à piloter, avec laquelle il faut constamment s'adapter au style de Verstappen », a confié le Mexicain, relayé par Motorsport.